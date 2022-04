El restauranteha inaugurado este viernes su Txoko Street Food, la última idea del polifacético hostelero Alfredo Rodríguez Pineda. El módulo de bar no se encuentra en Beriáin sino en las instalaciones deen elC/B Nave 41, en Noáin. Eles el “complemento perfecto” para los acuden a Naparbier a degustar las cervezas artesanas ‘made in Navarra’, explica, que es hermano de uno de los fundadores de la firma cervecera. “Yo trabajé aquí 5 años antes de irme a Beriáin, mi pueblo, a montar el Txoko. Me gusta cocinar y hacer hamburguesas”, explica.