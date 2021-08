Hamburguesas muy grandes y locas en el Txoko

Hace cuatro años Alfredo Rodríguez Pineda se animó a abrir el Txoko de Beriáin junto con otro socio. “Yo soy de aquí de toda la vida y este bar nunca había funcionado y como me gusta tanto la cocina, aunque no tengo formación de cocinero, me animé a darle vida a esta plaza”, cuenta.

La acogida fue muy buena, aunque, como cuenta Rodríguez entre risas, les trataron de locos. “Nos dijeron de todo, pero cuatro años después puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones. Ahora somos cinco socios y estamos trabajando 9 personas”, detalla Rodríguez.

El nombre, Txoko de Beriáin, llegó a raíz de unas fiestas. “Cómo nunca había bar mis amigos y yo nos animamos a montar una chozna y le llamamos Txoko, así que en honor a eso le pusimos el nombre”, dice

En estos cuatro años han evolucionado. “Abrimos un bar pequeño de pueblo y hemos ido creciendo a raíz de reinventarnos continuamente. Tenemos clientela fija, pero viene gente de fuera y luchamos para que merezca la pena el hecho de haberse desplazado hasta aquí”, cuenta.

SABORES Y MUCHOS ASADOS

La pandemia les ayudó a darse a conocer. “Decidimos cerrar en octubre y no hemos abierto hasta mayo. Sacamos desayunos a domicilio, una caja con una tortilla de patata, una barra de pan con jamón ibérico y tomate y bollería casera y también el resto de platos”, explica.

Sus especialidades han llegado por esa innovación. “Queríamos hacer algo diferente y lo que más triunfa es la hamburguesa Puerko que lleva carne de cerdo asada a baja temperatura, queso gouda, alioli de padrones, salsa barbacoa y nuestro pan tradicional”, detalla.

Los asados también son su punto fuerte. “El gorrín, el cordero o el costillar de cerdo gustan mucho. En general, tenemos una carta variada porque queremos que la gente disfrute con productos a los que les hemos dado una vuelta de tuerca”, cuenta Alfredo Rodríguez desde su bar en Beriáin.