Espaldarazo al cambio de jornada del colegio San Pedro de Mutilva

Pese a que a muchos les gustaría, lo cierto es que no. Las resoluciones del Defensor del Pueblo, esa vía que buscan muchos ciudadanos cuando las puertas se van cerrando sin poder evitarlo, no son vinculantes. Aunque, de una u otra manera, sí tienen su peso.

Y eso es precisamente lo que esperan en el colegio San Pedro de Mutilva. Con las vacaciones en la mano, se ha hecho pública la decisión de la institución que dirige Patxi Vera. Y no es otra que recomendar al departamento de Educación del Gobierno de Navarra que autorice la jornada continua de cara al próximo curso; una decisión votada y que atiende a la voluntad expresada por el centro y sus familias.

Como se recordará, el ejecutivo dijo no a la modificación horaria por compartir transporte escolar el alumnado del propio colegio San Pedro con su homólogo en el valle de Aranguren: el centro de enseñanza Irulegui.

Fue el 25 de enero cuando la institución recibió un escrito del claustro del CEIP San Pedro mediante el que se formulaba una queja referente a la situación generada tras el proceso de votación para la implantación de la jornada continua.

Y explicaban que, teniendo en cuenta el requisito de obtener un número de votos suficiente para conseguir la modificación de la jornada escolar (⅗ del censo del alumnado, además del apoyo del profesorado y del consejo escolar), recogido por resolución, el resultado fue favorable al cambio de jornada.

En cifras, los números obtenidos fueron los siguientes: 499 alumnos con derecho a voto, de los que hubo 208 votos emitidos: 307 a favor: 99 en contra y 2 en blanco.

Por su parte, desde el departamento de Educación indican que es su responsabilidad "optimizar los recursos económicos" destinados a la prestación de los servicios complementarios de los centros educativos. Por esta razón, cuando se disponga de comedor y/o transporte escolar, se deberá garantizar la continuidad en coordinación con aquellos centros con los que lo compartan. En este caso, Irulegui.

E insisten en que no se podrán modificar los horarios de los servicios complementarios en perjuicio de los mismos ni de la planificación del adjudicatario del transporte. Unas palabras que desde el colegio San Pedro no entienden. "Sería ciertamente lamentable que la decisión de la jornada de nuestro centro fuese la última consecuencia de un formato de Resolución que lleva prácticamente sin modificación desde 2007 y que se ha visto ya como no adecuada a la realidad de la educación navarra", exponen.

El problema sigue siendo, dice Educación, las diferencias horarias entre uno y otro centro, tanto en los meses de junio y septiembre (sin jornada de tarde) y en determinados días, entre ellos los miércoles. "El alumnado debe ser atendido hasta la hora de salida del autobús escolar que cubre la ruta del valle de Aranguren, y no se cumple, por tanto, no podemos acceder a la modificación", añaden.

A poco más de dos meses de dar por concluido este curso 2021-2022, las posturas siguen encontradas. El tiempo, parece, se va agotando.