Familias y profesores se unen en el colegio San Pedro de Mutilva

cambio de jornada partida a continua. Una modificación que de momento no podrá ser, ya que el problema sobrevino deprisa. Una concentración. Ha sido el siguiente paso dado en el colegio público San Pedro de Mutilva para pedir al departamento de Educación del Gobierno de Navarra que respete la decisión adoptada . Como es sabido, la comunidad educativa logró, con 3/5 del censo, elUna modificación que de momento no podrá ser, ya que el problema sobrevino deprisa.

El hecho de compartir transporte escolar con el segundo centro público del Valle de Aranguren, Irulegui, impide que San Pedro pueda ejecutar esa decisión, ya que en este segundo colegio no se recabaron los suficientes apoyos para respaldar el cambio de jornada.

Según explica el departamento, no pueden desdoblar la línea ni gastar más recursos o dinero en el transporte escolar. De ahí que el malestar se hay instalado con fuerza en San Pedro. Y no, no solamente en las familias. El claustro también se ha unido en esta reivindicación, la misma que ha unido a decenas de personas este mismo mediodía en el patio del colegio.

Arropados por pancartas, el mensaje era simple: pedir a Educación que respete la decisión y el consiguiente cambio de jornada para el próximo curso.