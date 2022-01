El colegio San Pedro de Mutilva, sin jornada continua por el bus escolar

Coronavirus. Esa palabra que ha puesto la vida patas arriba. Ha motivado una salvaje vuelta de tuerca a tantos asuntos que sería complicado enumerarlos. Entre ellos, el reiterado debate sobre ventajas e inconvenientes de escoger jornada continua o partida en los colegios. ¿La solución? Llevar a cabo una votación que permita definir qué horario seguirá cada escuela una vez la pandemia lo permita.

San Pedro y la ikastola Irulegui. Recordemos que el requisito que demanda Educación especifica que, para hacer efectivo el cambio, el número de papeletas favorables debe alcanzar los 3/5 del censo; algo que sí ha ocurrido en San Pedro, con un respaldo del 75% de los votos emitidos a favor de la continua. Es precisamente la herramienta que han utilizado en los dos centros públicos de Mutilva (Valle de Aranguren),

Lo que ya no ha sido tan evidente es el resultado obtenido entre las familias del modelo D. Pese a haber logrado 166 votos a favor de la jornada continua, no se ha alcanzado el ‘mínimo’ exigido por Gobierno de Navarra, ya que quienes no votan (35 familias en este caso) se suman a los negativos (110 de los 311 totales). Es decir, se han quedado a 20 papeletas. Al ser centros diferenciados, uno podría preguntarse cuál es el problema. ¿La respuesta? El transporte escolar.

CUANDO SE OPTIMIZA

Desde Educación han remitido una carta al colegio público San Pedro en el que rechazan el cambio a jornada continua porque el decreto que regula el transporte comarcal señala que el departamento debe optimizar los recursos económicos, así como garantizar la coordinación en aquellos centros que lo compartan. No permite, en definitiva, desdoblar líneas para que cada centro siga con el horario elegido.

Esto se traduce, evidentemente, en que al colegio San Pedro no le quede más remedio que acogerse al resultado de la ikastola Irulegui y continuar con la jornada partida, de mañana y tarde. Un hecho que, como es de suponer, no ha sentado bien. “Es de sobra conocido que después de comer el rendimiento de los alumnos cae en picado. De hecho, todos buscamos jornada continua en nuestros trabajos”, alegan los afectados.

Con la respuesta en la mano, ahora son los padres y madres del modelo de castellano quienes toman cartas en el asunto. Y lo hacen recogiendo firmas para hacer valer el resultado. “Nuestros hijos no podrán conciliar con nosotros y eso es un asunto que afecta a toda la familia, sobrepasando el tema educativo”, defienden, añadiendo que no pueden permitir que la decisión de otro colegio les arrastre. “Navarra es uno de los pocos reductos que quedan de jornadas partidas en centros públicos”.

Flexibilidad y otra reunión

Dado el descontento que ha sembrado la decisión de Educación, las familias también han solicitado una reunión con el alcalde del Valle de Aranguren, Manolo Romero. La finalidad no es otra que intentar reunir los apoyos necesarios para que se respete la decisión de cambiar de jornada de cara al próximo curso. Desde el centro educativo, por su parte, ya se ha comunicado la flexibilidad y predisposición para adoptar las medidas planteadas por Educación.

Equilibrio común

Hablemos de binomios. Ese conjunto de dos elementos que, en equilibrio, deberían estar llamados a entenderse. En teoría. ¿Y en la práctica? Resulta complejo armonizar trabajo, hijos y el intenso entramado de necesidades personales que brotan alrededor de una familia. Se sean padres o no. Conciliar significa readaptarse, fusionarse en sintonía con una sociedad que cada vez exige más y que, en demasiadas ocasiones, circula a más velocidad de la recomendada. De ahí que las decisiones en común, las que se eligen por consenso, incluso quizá con mesura, deban ser tenidas en cuenta. Y no, no nos referimos a unos horarios imposibles ni a tener que admitir que la palabra renuncia forma parte del léxico personal. Conciliar significa agarrar con fuerza esa oportunidad lograda y pelear por que, de una u otra manera, las ventajas adquiridas se transformen en paracaídas a futuro. Jornada continua o partida. Un dilema incandescente y para el que, con toda probabilidad, no exista un único trayecto. Pues, como en todo, a la hora de observar, existen tantos prismas como argumentos y situaciones. Todas, respetables. Eso sí, que no sirva de excusa para retroceder.