La repostería vegana de Veggie Studio llega a Carlos III

Bidane, Zuriñe y Saioa Lafón son las impulsoras de este negocio que comenzó hace seis años en la plaza del Castillo. El obrador de repostería vegana y vegetariana Veggie Studio ha inaugurado su punto de venta en la avenida Carlos III de Pamplona. Se trata de un pequeño espacio donde ofrecen los bizcochos, cookies y cupcakes que amasan y hornean en el barrio de San Jorge. Las hermanas son las impulsoras de este negocio que comenzó hace seis años en la plaza del Castillo.

Estas emprendedoras amplían negocio un año después de inaugurar un obrador donde hacen los bizcochos, tartas, pastas, cupcakes y rolls sin emplear grasas animales, ni leche ni mantequilla. “Y tampoco utilizamos sustitutivos químicos. No buscamos imitar sabores. Apostamos por los ingredientes naturales, zanahoria, calabaza, plátano, manzana, naranja, cacao, frutos secos… que le dan a nuestros productos un sabor propio”, explican estas hermanas, que como no podía ser de otra forma, algunas son veganas y otras vegetarianas.

No obstante, también tienen una selección de productos no veganos, como las coockies clásicas, que llevan leche y huevo. En cuanto al aceite, utilizan principalmente de coco, maíz y oliva. “El de girasol no usamos mucho, pero la subida de precios está afectando en general a todos los ingredientes”, comentan.

Loreak Veggie Studio, el café que teníamos en reparto a domicilio”, señala Zuriñe. La nueva tienda de Veggie Studio se encuentra en el número 45 de Carlos III, en el local que estaba vacío tras el cierre de la tienda de moda infantil Pili Carrera , en enero de 2021. “Durante la pandemia decidimos cerrar, el café que teníamos en Iturrama , para centrarnos en el obrador. Ahora hemos visto que era el momento de recuperar un punto de venta. Buscamos un sitio céntrico, que además nos permita llegar a muchas zonas de Pamplona con el”, señala Zuriñe.

a distribuir a más establecimientos de hostelería, en Navarra y también en comunidades limítrofes. Con el nuevo punto de venta quieren atender mejor a clientes habituales para que no tengan que desplazarse a San Jorge o pedir a domicilio. Para ello han contado como socio con La pandemia, explican, fue una época complicada, pero que también les trajo oportunidades. Desde el obrador de San Jorge impulsaron la venta online y el reparto a domicilio. También empezaron, en Navarra y también en comunidades limítrofes. Con el nuevo punto de venta quieren atender mejor a clientes habituales para que no tengan que desplazarse a San Jorge o pedir a domicilio. Para ello han contado como socio con el hostelero Jorge Goicoechea, que gestiona La Huerta de Chicha y el bar Aldapa , entre otros, y que es uno de sus principales clientes.

franquicia. “Es un estilo de vida cada vez más aceptado por las nuevas generaciones. Cada día son más las personas que por voluntad o por Las hermanas Lafón también quieren que el nuevo establecimiento sea la punta de lanza para convertir Veggie Studio en. “Es un estilo de vida cada vez más aceptado por las nuevas generaciones. Cada día son más las personas que por voluntad o por problemas de intolerancias o alérgenos no toman lactosa, huevos o derivados de los animales”, afirma Zuriñe.