“No existen pruebas diagnósticas válidas para la intolerancia alimentaria”, aseguró Alfredo Resano, alergólogo de la Clínica San Miguel, en la charla que ofreció sobre las alergias e intolerancias en la infancia este sábado en Expofamily.



Consciente de la polémica de su afirmación, el alergólogo explicó que las pruebas actuales no detectan que el paciente tenga una enfermedad. “El único modo de confirmar una intolerancia es a través de la eliminación de un producto. En muchas ocasiones, se trata más bien del ‘síndrome del intestino irritable’, cada vez más común”.

Aprovechando la semana mundial de la alergia alimentaria, Resano ofreció una panorámica general de qué son las alergias, cómo funciona la inmunidad y mostró un somero repaso de los alérgenos más comunes y las distintas formas de reacción.

En la charla, desveló que los huevos y la leche son los alimentos que provocan más alergias alimenticias en niños menores de 3 años. “En más del 90% de los casos, son alergias reversibles. Es decir, se puede conseguir la tolerancia al producto de forma natural o bien con tratamientos adecuados”.

El alergólogo también se refirió a la importancia de diferenciar las alergias de las intolerancias y estas patologías de la del ‘síndrome del intestino irritable’. Insistió, además, en que las alergias no son falta de defensas, sino “una reacción exagerada de nuestro cuerpo a un producto no dañino”.

Educar e informar sobre las alergias e intolerancias. Ese fue su objetivo en la conferencia de ayer. “Se debe abrir este campo más allá del ámbito niño-médico. Es necesario saber qué son y conocer las distintas manifestaciones para que en los colegios o en cualquier otro sitio sepan cómo actuar ante la alergia de los menores”.

