Con sorpresa y tristeza han recibido los clientes del Café Roch la noticia del cierre del centenario establecimiento. Este domingo será la última oportunidad de degustar los triángulos de Roquefort y la bolas de pimiento del histórico bar de la calle Comedias de Pamplona inaugurado en 1898. Nunca antes había cesado su actividad. “Sentimos muchísimo no haber podido conservar 124 años de historia. Nos vamos con esa pena pero con la convicción de haber hecho todo lo que hemos podido. Ahora sólo nos queda agradeceros de corazón a todos el haber estado a nuestro lado. Mil gracias”, expresaron en un primer mensaje en las redes sociales.

Un proceso de desahucio está detrás del cierre, explican los hosteleros. Sin embargo, tienen un plan B. Han solicitado al traslado de la licencia de hostelería a la plaza del Castillo número 31. Si sale bien la operación, allí llevarán el nombre y su carta de fritos y tortillas. Lo que no podrán llevarse es el rótulo de la fachada ni las mesas de forja. Tanto la fachada como el interior y el mobiliario tienen un grado de protección 3 en el catálogo municipal. El local, de aires art deco, no ha sufrido transformaciones desde que fue inaugurado. , explican los hosteleros. Sin embargo,. Han solicitado al Ayuntamiento de Pamplona el. Si sale bien la operación, allí llevarán el nombre y su carta de fritos y tortillas. Lo que no podrán llevarse es el rótulo de la fachada ni las mesas de forja.El local, de, no ha sufrido transformaciones desde que fue inaugurado.

El número 31 de la Plaza del Castillo es un edificio del siglo XVIII rehabilitado hace una década cuyo semisótano da la calle Comedias número 7, es decir, frente al Roch. Aquí estuvo la histórica fábrica y tienda de Las Tres ZZZ.

El Café Roch es propiedad de una microcooperativa, que no es la dueña del edificio. Según explicaron este miércoles en las redes sociales, una de las propietarias del inmueble ha instado el desahucio. “El motivo no es por impago de la renta, ni ninguna otra deuda, si no por una formalidad”, señalan. Como titulares de la licencia como bar, Café Roch Cooperativa ha solicitado el traslado de dicha licencia. Como se recordará, el Ayuntamiento no concede nuevas licencias de hostelería en el Casco Antiguo al ser zona saturada de bares. Poseer una licencia es una activo muy valioso, por el que se puede llegar a pagar más de 100.000 euros. Si el consistorio autoriza el traslado, el actual Café Roch podrá reabrir como comercio pero no como establecimiento de hostelería.