Maya critica los "sabotajes" a la zona azul de la Txantrea y al concurso de hípica de Pamplona

Preguntado por la aparición de algunas señalizaciones de la zona azul de la Txantrea pintadas de blanco, Maya ha declarado que "me gustaría saber quién es, yo no creo que un vecino de la Txantrea se dedique a pintar rayas".

Para el alcalde, se trata de "un auténtico sabotaje como el que está habiendo aquí con la hípica" y ha remarcado que "alguien está detrás". A este respecto, ha afirmado que "EH Bildu tiene la iniciativa clara de crear tensión; es su estratégica, si no hay tensión no están cómodos". "Sé que está detrás de estas cosas", ha asegurado.

"Yo acepto perfectamente que pueda haber vecinos descontentos, no puedo admitir que existan sabotajes y, además, estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos están al margen de esto", ha insistido.

Enrique Maya ha destacado que "la zona azul no es una cuestión de barrio, es una cuestión de ciudad, y está demostrado que cuando un barrio se queda rodeado de zona azul al margen de la zona azul se convierte en un foco atractor de coches". "Yo diría que se podría convertir casi en un gran disuasorio al cual acuda gente que viene a Pamplona por otras razones, deje su coche todo el día, coja el autobús y vaya al centro. Eso no se puede admitir y por eso se actúa con esos criterios técnicos", ha explicado.

El alcalde de Pamplona ha recordado que en otras zonas como el Casco Antiguo, Ensanche o Iturrama "también hubo protestas vecinales" cuando se produjeron modificaciones de este tipo "pero presididas por el respeto a los bienes que son comunes". "Estoy seguro de que la inmensa mayoría, yo diría que casi todos los vecinos, están al margen de esto y alguien está moviendo los hilos", ha opinado.

Con respecto al sabotaje de una máquina del torneo de hípica, Maya ha asegurado que es "una acción que no va a impedir que se celebre el concurso de hípica pero es grave porque alguien también ha decidido que no quiere que se celebre y emplea todos los medios a su alcance".

Preguntado si hay alguna irregularidad en la presencia de la ex concejal Amaya Otamendi en la organización de este evento, el alcalde ha contestado que "es una ex concejal de UPN y algunos quieren hacer ver que alguien que ha sido concejal no puede estar en una institución, en un organismo, en una asociación o en un club que quiere organizar un evento". "No tiene absolutamente nada que ver", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que "conozco concejales del mío y de otros partidos que luego están en federaciones y en asociaciones y vienen como federaciones y como asociaciones, no vienen como ex concejales". "Alguien quiere manchar este concurso; va a ser un éxito y alguien no lo soporta y está tendiendo todas las trampas posibles para que esto vaya mal", ha censurado.