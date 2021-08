Sabotean una máquina que se estaba utilizando en la Ciudadela para acondicionar el evento de hípica

Centro Ecuestre de sabotaje en una máquina dumper que estaba utilizando en la Ciudadela para acondicionar el terreno con motivo del campeonato hípico que se va a celebrar entre el 2 y el 5 de septiembre con el patrocinio del Ayuntamiento de Pamplona. Elde Cizur ha interpuesto una denuncia ante la Policía Municipal de Pamplona tras sufrir unque estaba utilizando en lapara acondicionar el terreno con motivo del campeonato hípico que se va a celebrar entre el 2 y el 5 de septiembre con el patrocinio del

La Policía Municipal de Pamplona ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos, que ocurrieron en la noche del domingo al lunes. El sabotaje ha consistido en el corte de unos cables de la máquina dumper, que suele utilizarse para mover tierra. No obstante, los daños no se consideran especialmente relevantes y se espera una pronta reparación de la máquina para que continúen las labores de acondicionamiento.

La concejala de Asuntos Sociales de Pamplona, María Caballero, ha afirmado que "una cosa es la crítica a este evento y otra cosa es que algunos aprovechen estas críticas para boicotearlo". "Las cosas pueden gustar más o menos, pero que se haga causa de una competición deportiva como para hacer una concentración e ir calentando el ambiente... Luego pasan estas cosas, algunos se exceden y eso nos preocupa", ha dicho.

En todo caso, la concejala ha subrayado que "el evento va a seguir adelante" y ha dado el apoyo del Ayuntamiento al club deportivo ecuestre, que "se está dejando la piel por la organización". "Es un evento como otro cualquiera que se da en Navarra. Es la primera vez que Pamplona tiene la oportunidad de acoger algo así y damos todo nuestro apoyo al evento. Es una oportunidad de acercar la hípica a la gente en general, de exponer nuestras murallas. Este evento está redundado en Pamplona, en la hostelería, en hoteles, viene mucha gente", ha defendido.

Por otro lado, después de que ayer EH Bildu afirmara que María Caballero "mintió para tratar de esconder" el vínculo de la exconcejala de UPN Amaya Otamendi con la organización de este evento, Caballero ha respondido que en una comparecencia sobre este tema expuso "todo lo que sabía y lo que sé". "Amaya Otamendi es una colaboradora y forma parte de ese club. En estas organizaciones se implica mucha gente, porque hay mucho de voluntariado. En el deporte hay muchísima gente que se vuelca y Amaya Otamendi es una de ellas. Su empresa no tiene ningún contrato con el Ayuntamiento, aunque no tiene ninguna incompatibilidad para contratar con quien quiera. No he ocultado nada porque con ella no he contratado nada. Estamos patrocinando un evento que organiza el club y ella está allí", ha insistido.

María Caballero ha señalado que "en muchas federaciones deportivas hay gente vinculada a la política". "Lo más grave de estas criticas es que las hacen quienes han hecho adjudicaciones a dedo y se las han tumbado los tribunales. Yo estoy tranquila", ha afirmado.