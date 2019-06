Gondán (Geroa Bai) reelegido alcalde de Zizur Mayor, con el apoyo de EH Bildu y AS Zizur

Actualizada 15/06/2019 a las 14:29

Jon Gondán, de Geroa Bai, ha sido reelegido alcalde de Zizur Mayor, con el apoyo de EH Bildu y AS Zizur. Tras perder la mayoría el pasado 26 de mayo el tripartito en el poder la pasada legislatura (Geroa Bai, EH Bildu e I-E) al desaparecer del arco municipal I-E, han sido los apoyos de la Agrupación AS Zizur los decisivos para que Geroa mantenga esta alcaldía.

La formación cuenta con 4 concejales, EH Bildu, 3 y AS Zizur, 2, lo que les da una mayoría de 9 ediles.

La lista más votada en los pasados comicios fue la coalición Navarra Suma, que logró 6 representantes de los 17 que conforman el Salón de Plenos municipal y un 32% de los votos.

El PSN completa el arco municipal con dos pero el cabeza de lista, Richard Ocaña, ha llegado tarde. No ha podido tomar posesión de su escaño y tampoco votar. Tomará posesión en el próximo pleno.



Tras la toma de posesión, Jon Gondán ha dirigido unas palabras a los asistentes y ha dicho que "hace cuatro años llegó un momento histórico formándose la corporación municipal más progresista de la historia de Zizur y se produjo un cambio de gobierno liderado por Geroa Bai". "Cuatro años más tarde la ciudadanía nos ha vuelto a dar un mandato", ha expuesto.



Ha felicitado a los ciudadanos de Zizur por "la alta participación en las últimas elecciones municipales y siendo éstos los comicios locales donde más gente ha participado". "Es el reflejo claro de la sociedad y las personas que formamos la nueva corporación municipal estamos respaldadas y con toda la legitimidad popular para dirigir el Ayuntamiento", ha comentado.



Gondán ha destacado el acuerdo de gobierno suscrito entre Geroa Bai, EH Bildu y AS Zizur, que "serán las que a partir de hoy formen parte del equipo de gobierno". "Quiero dar las gracias a los tres grupos", ha dicho, para pedir "confianza" para seguir trabajando.



Tras valorar el trabajo de sus compañeros de grupo, el alcalde se ha comprometido a trabajar con "tesón" para llevar a cabo las iniciativas suscritas en el acuerdo de gobierno. Ha hecho además un llamamiento a los grupos de la oposición y les ha tendido la mano para "trabajar como hemos hecho esta legislatura". "Un gobierno abierto no se entiende si no se cuenta con todos", ha opinado.



Por su parte, el candidato de Navarra Suma, Vicente Arqueta, ha manifestado que "somos los verdaderos ganadores de las elecciones" y ha opinado que el nuevo equipo de gobierno es de "perdedores". "Desde Navarra Suma seguiremos trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo", ha dicho.



Ha añadido que "el señor alcalde ha sido elegido con los votos de los perdedores en las pasadas elecciones" y se ha dirigido a AS Zizur para decirles que "hacen un flaco favor a la democracia, desoyendo lo que el pueblo de Zizur ha manifestado en las urnas". "Una vez más y ya son 11 hemos sido los ganadores en las elecciones de nuestro pueblo", ha expuesto.



Te puede interesar

Selección DN+