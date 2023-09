El Parlamento de Navarra rechaza contar con un instrumento capaz de actuar como una Banca Pública

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos en contra de UPN, PSN, Geroa Bai, PPN y Vox y los votos a favor de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “dotarse de un organismo capaz de actuar como una verdadera Banca Pública".

Un organismo "encaminado a intermediar en el sistema financiero con el objetivo de asegurar la existencia de un agente cuya toma de decisiones responda al interés general, garantice la función social del sistema y logre una mayor competencia en el sector”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por Contigo-Zurekin alude a la condición “estratégica” del sector financiero en áreas como la “financiación, el ahorro y la gestión de depósitos” para, a la vista de la situación de “oligopolio” imperante en Navarra, donde “sólo cinco entidades controlan el 80 % del sector”, animar al Gobierno de Navarra a “intervenir en la toma de decisiones a partir de un criterio basado en el interés común”.

A tal objeto y al amparo del “amplio consenso” que el proponente observa en esta materia, se conmina al Ejecutivo Foral a facilitar la puesta en marcha de un organismo que actúe como una verdadera Banca Pública, ya sea para dotar de liquidez al tejido social, ya sea para financiar inversiones o proyectos clave de cara a la modernización y el desarrollo económico de la Comunidad Foral.

Todo ello con el objetivo de convertir al Gobierno de Navarra en un agente activo del sistema financiero, de modo que esa mayor competencia contribuya a quebrar la lógica oligopolista del sector.

Solo la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha apoyado la moción en el turno de los grupos y ha constatado la "necesidad" de esa Banca Pública.

El resto de grupos han votado en contra y han criticado que cada cierto tiempo Contigo-Zurekin o anteriormente Izquierda Ezkerra presente esta moción.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que "acabamos la legislatura diciendo que no y empezamos diciendo que no. Nos da rabia estrenarnos así con el socio de Gobierno, pero no creo que no sorprende. Por muchas veces que lo traigan, seguiremos diciendo que no".

El portavoz de Geroa Bai ha recordado que para inversiones existen Sodena y el Instituto Navarro de Inversiones, algo que ha recordado también la portavoz de UPN.

Por parte del PP, Irene Royo se ha criticado la gestión de los bancos públicos y se ha mostrado partidaria de dejar de crear bancos públicos, mientras que el portavoz de VOX ha señalado que "podría convertirse en una herramienta de compensaciones políticas".