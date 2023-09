Fracasa una moción que pedía rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto

El Parlamento de Navarra ha votado este jueves por la mañana en contra de una moción presentada por el Partido Popular y apoyada por UPN y Vox en la que se pedía el rechazo a cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito. La moción ha contado con los 30 votos en contra de los grupos nacionalistas, EH Bildu y Geroa Bai, además de Contigo Navarra y el PSN, entre cuyas filas no ha habido sorpresas, como había alentado el portavoz del PP en la presentación de la moción.

El parlamentario del PP, Javier García, ha defendido la presentación de esta moción como un intento de "respetar la Constitución y la igualdad entre el conjunto de españoles". "No podemos permitir que se utilice la diversidad para dividir y debilitar al conjunto de la sociedad. Lo que pretenden hacer -se ha dirigido a los socialistas- es algo anticonstitucional. Votar en contra de esta moción es votar en contra de la igualdad de los españoles y el régimen del 78. El voto en contra de los nacionalistas es comprensible, no que lo haga el PSN. Es votar en contra de sus principios", ha concluido.

Por parte de UPN, Javier Esparza, se ha sumado a los argumentos en contra de una ley de amnistía para los implicados en el 'procés' catalán. "La amnistía puede ser admsible en algunas circunstancias historicas, pero no a cambio de los votos de una investidura, porque esto si no se convierte en un mercado persa, en un mercadeo", ha denunciado. El regionalista ha reclamado al Estado "no ceder ante el chantaje independentista" y ha enumerado una larga lista de militantes y antiguos cargos socialistas, encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra que también piden eso mismo. "En UPN somos igual de extremistas que Felipe González y Alfonso Guerra", ha ironizado.

Desde las filas del PSN, Ramón Alzórriz, ha replicado que esta moción se presentaba contra una ley "inexistente", de la que se desconoce todavía como se va a articular. El socialista ha abogado por el encaje de todos los españoles y sensibilidades "desde el respeto a unos valores y dentro del marco constitucional" y ha acusado a los populares de "pirómanos" y de "alentar las mentiras como herramienta política provocando la fractura del país".

Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) ha acusado a los portavoces de la derecha de "mezclar argumentos" cuando une los conceptos de indulto y amnistia. Ha recordado que la amnistia "no está expresamente prohibida en la Constitución siempre que no entre en conflicto con los principios constitucionales" y ha citado las de los años 77 y la más reciente amnistía fiscal "impulsada por el PP con el voto favorable de UPN". Ha acusado también a los grupos de la derecha de "no ser parte de la solución, sino del problema".

Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha defendido el voto contrario de su formación a la moción presentada por el PP apelando al "reconocimiento" que el propio Tribunal Constitucional ha hecho de la figura de la ley de amnistia. "Dígame un solo artículo de la Constitución española que prohiba la ley de amnistía", ha exhortado la nacionalista al portavoz del PP, quien ha acusado a lo populares de crear el "conflicto político" por la aplicación del artículo 155 en Cataluña".

Alberto Guzman (Contigo Navarra) ha cuestionado al PP de perseguir con su moción contra las amnistías e indultos "generar ruido" y "enfrentamiento entre españoles y españolas", además de "dificultar un nuevo gobierno progresista".