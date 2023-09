Una bienvenida galáctica en Hermanas Úriz Pi (Sarriguren)

Una invasión de seres de otro planeta ha revolucionado este jueves el patio del colegio público Hermanas Úriz Pi, en Sarriguren, instantes antes de que una canción (que no el timbre de una sirena) marcara el inicio oficial del curso escolar.

Eran los profesores de 6º de Primaria, que recibieron a sus alumnos y alumnas bajo una peluca plateada y repartiendo abrazos y sonrisas. “Este año el eje del centro es Regreso al Futuro 2030, que nos va a permitir trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a lo largo de todo el curso”, contextualizaban las docentes Andrea Gómez y Cristina Clemente. “El año pasado el eje eran las artes y bajamos disfrazados de pintores”.

Aunque la desgana y el sueño asomaban en algunos pequeños (los menos), este centro de unos 700 alumnos del programa PAI (modelos G y A) apuesta por que los primeros días el aterrizaje sea amable. De hecho, “los tres primeros días nunca hay clase”. “Hacemos juegos cooperativos y dinámicas que cohesionen al grupo y que permitan interrelacionar a los distintos niveles”, explica la directora, Eva Blanco.

Lo emocional es “la base de todo” y eso, asegura, se deja ver tanto en la ausencia de conflictos graves como en lo académico. “Somos un colegio grande, pero con ambiente muy familiar. Nos esforzamos en ser un entorno de seguridad y tenemos un profesorado muy comprometido. El alumnado presenta casuísticas muy variadas, algunos con mochilas brutales. Pese a eso, estamos viendo resultados maravillosos”, desgranaba.

Con “mucha energía” esperaban que sonara la canción Ander Catalán y su compañero Markel, que comienzan 4º de Primaria. “Nos han mezclado, pero nosotros ya nos conocemos”, decían. Menos entusiasmado se mostraba Iker Pérez, de 6º. “No tengo muchas ganas de empezar, se me ha hecho corto el verano”, confesaba. ¿Lo mejor del colegio? “La Educación Física”, respondía.

"SAY HELLO TO AARÓN"

En las aulas de Infantil, los de Primero arrancaron con el periodo de adaptación. Se desdoblan los grupos y se van alternando horarios para, progresivamente, ir aumentando la duración de la jornada. “En cualquier caso, es optativo. La mayoría lo hace, pero se priorizan las necesidades de las familias”, apunta la jefa de estudios, Itsaso Esparza.

En las aulas de 4 años (2º de Infantil), asamblea y presentaciones, en inglés. “We have a new friend. Say hello to Aarón”. El centro ha notado la bajada de la natalidad, pero “conservamos 2 aulas de 3 años completas”. “Claro que se siente la bajada del censo, pero hemos tenido 28 incorporaciones en el periodo extraordinario, y eso no es nada habitual”.