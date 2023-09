Los centros más madrugadores abrieron este jueves sus puertas, aunque hasta el lunes hay margen para que los más de 113.000 estudiantes se incorporen a las aulas.

Sobre si es mejor el horario continuo o con un parón a mediodía, el consenso parece inalcanzable. “Yo tengo a un hijo en 6º, así que no puedo votar. Pero mi sensación es que, aunque había quien no la quería, una vez implantada la gente continua, la gente se ha acostumbrado y ya no quiere volver a la partida”, comentaba Bruno Pérez en el colegio hermanas Úriz Pi de Sarriguren.

Desde el equipo directivo también son partidarios de la continua. “Se funciona mucho mejor. Antes, las horas de la tarde no se aprovechaban”, opinan. Pese a eso, tienen dudas de cuál será el futuro del centro. “Creemos que la mayoría quiere la continua, pero cuesta mucho que la gente vote, y lo que cuenta es el porcentaje sobre el censo”, reflexionaban. “Se va a votar telemáticamente, y nosotros tenemos familias que no utiliza Educa ni para ver las notas de sus hijos”.

Frente a esta postura, la de Ana Herrero, madre de un niño de 4º de Primaria. “Yo soy partidaria de la partida, por temas laborales. Pero es un tema en el que hay mucha diversidad de opiniones”.

En el colegio San Ignacio (Jesuitas) también hay opiniones enfrentadas. Marta Esparza, madre de dos niños (Juan, 5º Primaria y Laura, 3º Infantil) votó el año pasado por la jornada continua aunque tampoco le disgusta la partida. “Conforme se van haciendo mayores, puede ser más positiva la continua. Pero si es para que los niños pasen ese tiempo con sus padres. No para estar solo haciendo extraescolares. Aunque, claro, depende de cómo se pueda organizar cada familia”.

Una opinión contraria sostiene Rosa Pérez, con una hija en 3º de Infantil. “Opto por la jornada partida. Los niños en el colegio aprenden y disfrutan. Bien organizado, creo que es más positivo y lo prefiero antes de que tengan toda la tarde libre, que es muy larga”.