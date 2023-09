Reencuentros y emociones en Jesuitas

Una marea de niños que se abrazan al reconocerse. Que corean los nombres de sus amigos a gritos en el patio. Y que buscan el curso y la letra que les corresponde cargando a sus espaldas con una mochila llena de cuadernos con olor a nuevo, bocadillos, botellines de agua y esa mezcla de ilusión y nervios inherente al primer día de colegio. Escenas como esas se vivieron este jueves en el patio de Primaria (6-12 años) del colegio San Ignacio (Jesuitas) de Pamplona. Similares fueron también las imágenes en el patio de Infantil. Aunque, en ese caso, a algunos pequeños aún les costaba soltarse de la mano de sus padres que sustituían, rápido, por la de sus tutores Y así en fila india, mientras sus familias inmortalizaban el momento con sus móviles, subieron a las clases. Un curso más. Con una nueva ilusión.

La coordinadora pedagógica de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria (3-8 años) del centro, Carol Jurado, asegura que el primer día de clase “se vibra de manera especial”. “Queremos que se genere un ambiente tranquilo, que sea un día de disfrutar y de cohesión del grupo”. Mientras explica los objetivos del comienzo de curso van llegando las primeras familias. Son las diez de la mañana y avanzan por el patio escolares de 2º y 3º de Infantil (4 y 5 años). “¡Qué alto estás!”, aplaude la profesora. “¡Cómo has crecido desde junio!”, se sigue sorprendiendo. “Es que a estas edades dan un cambio...” Como Lucía Zúñiga Pérez, que llega de la mano de su madre, Rosa Pérez. “Tengo muchas ganas de ver a mis amigas”, confiesa al tiempo que cuenta que en su mochila lleva las dos batas (de clase y del comedor), el almuerzo y una botellín de agua. A su lado se acerca su amiga Laura Munárriz Esparza. “¿Lo que más me gusta? Jugar con mis amigas pero este año también tengo muchas ganas de aprender a leer”, asegura.

Eduardo Buxens

Algo más callado está Ignacio Troyas Díez, de 4 años y que este curso comienza 2º de Infantil. Afirma con la cabeza ante la pregunta de si está contento. Aunque su expresión parece decir lo contrario. “El año que viene vendrá mi hermano Juan, que ahora tiene 2 años”, sigue el relato ante la atenta mirada de su padre, Alejandro Troyas.

Continúan los abrazos y la ilusión de los reencuentros mientras el tiempo avanza. Y a las 10.30 en punto, los tutores se acercan a las filas, dan las manos a los niños y haciendo un tren suben a las aulas.

RECUERDOS DEL VERANO

Una de las ‘locomotoras’ es Ander Melchor, tutor de 2º de Infantil, que lleva a un alumno nuevo en brazos. El niño no deja de llorar y no es consciente de las palabras de consuelo. Acaba de llegar de Pakistán y desconoce el idioma. “Es un reto poder acompañarlo”, reconoce Carol Jurado mientras Ander Melchor anima a sus alumnos a cantar “Cómo estáis, amigos, cómo estáis” y a contar qué han hecho este verano. “Yo he estado en la playa”. “Pues yo, con mis primos en la piscina”, se suceden las manos levantadas. Los pequeños siguen hablando de cuántos vieron a los gigantes en San Fermín, cuando entra al aula Diana Concepción, auxiliar que atenderá a los niños con necesidades educativas especiales. Y que también se sienta con ellos en el corro.

Mientras continúan su diálogo, llegan los nuevos alumnos de 3 años, de 1º de Infantil. Este jueves, una primera toma de contacto junto a sus padres, hoy un rato solos y la semana que viene, adaptación. A su nuevo curso. Y a su nueva vida los próximos quince años.