Elma Saiz, está cobrando cesantías tras su salida del Palacio de Navarra. Saiz comenzó a recibir este pago el 19 de junio, percibiendo ese mes, que no fue completo, 1.999 euros. Tanto en julio como en agosto la mensualidad que ha cobrado es de 5.000 euros (4.998). La concejala socialista de Pamplona y exconsejera de Economía y Hacienda del anterior Gobierno foral tras su salida del Palacio de Navarra. Saiz, percibiendo

Saiz tiene derecho al pago de esta prestación hasta el 10 de marzo de 2025. Si percibe cualquier ingreso del Ayuntamiento (cobra dietas por asistencia a las sesiones) sólo podrá cobrar la diferencia en caso de que la cesantía sea mayor. En julio y agosto ha recibido la mensualidad completa de esta prestación.

Además, los ex altos cargos del Gobierno pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y tienen derecho a que se les abone en el tiempo que cobren las cesantías el reintegro de las cotizaciones. Saiz ya ha recibido 1.222 euros por las de junio.

QUÉ SON LAS CENSANTÍAS QUE ABONA EL GOBIERNO DE NAVARRA

La cesantía es una prestación económica mensual a la que tienen derecho los que han sido altos cargos del Ejecutivo y que perciben durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que permanecieron en su puesto, con un máximo de 24 mensualidades. La cuantía que se cobra al mes es igual a la doceava parte del 80% de la retribución anual que percibía ese cargo en el momento del cese.

La ley fija este pago para compensar a los altos cargos por la limitación laboral que tienen al terminar su mandato, ya que durante dos años no pueden realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que dictaron alguna resolución ni celebrar contratos con administraciones públicas. No lo pueden cobrar quienes sean funcionarios. El pago es incompatible con otras retribuciones o dietas, a no ser que la cesantía fuera superior y en ese caso obtendrían la diferencia.

RODRÍGUEZ LA COBRÓ DURANTE CASI DOS MESES

El que fue director general de Administración Local con el primer gobierno de Chivite, Jesús María Rodríguez, cobró cesantías desde el 23 de abril hasta el 15 de junio, ya que el 16 tomó posesión como parlamentario. Entre la prestación de esos casi dos meses (7.566 euros) y el reintegro de sus cotizaciones a la Seguridad Social por ese periodo (2.160) percibió en total 9.723 euros. Ahora ha vuelto al Gobierno como director general.

Además cobra cesantías (desde el 17 de julio) la ex directora general de Presupuestos, Begoña Urrutia, ya jubilada. Percibe la diferencia con su pensión (822 euros en julio y 1.699 en agosto).

Ajuste de pagos a algunos ex altos cargos del Gobierno de Barkos

Según la información que publica el Gobierno de Navarra sobre el pago de cesantías, durante julio y agosto algunos ex altos cargos del Gobierno de Uxue Barkos tuvieron que devolver pequeñas cantidades de las cesantías que cobraron entre 2019 y 2021, por ajustes que ha realizado la Administración de lo que percibieron en sus últimos meses. Entre ellos está el que ha vuelto a ser consejero de Salud, Fernando Domínguez (con la devolución de 913 euros). Figuran varios ex directores generales y directores gerentes: Luis Gabilondo (con la devolución de 2.165 euros), Xabi Lasa (-1.314), Óscar Moracho del Río (-850), Álvaro Baraibar (-628) Patxi Tuñón (-536) y Luis Esain (-209 euros).