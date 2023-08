Los ahorros de los concejales de Pamplona

La declaración de bienes de la alcaldesa y concejales de Pamplona es el Sálvame foral. Morbo y cotilleo. Y es el comienzo. Luego vienen los consejeros y altos cargos del Gobierno de Chivite, los parlamentarios forales y los diputados y senadores. Una manera inútil de desnudarse públicamente, dando cuenta de sus ahorros, viviendas, fondos de pensiones, acciones, herencias, vehículos... Y lo peor de todo es que si lo que se pretende es escenificar transparencia, no lo consiguen. Desgraciadamente, el precio de las viviendas se rige por el mercado, no por el catastro. Una cosa es cumplir con el protocolo y otra muy distinta ser transparente de verdad. Las declaraciones de los representantes municipales no aportan ni claridad patrimonial ni beneficio alguno a la ciudadanía pamplonesa. Chismorreo puro y duro. ¿Y alguien controla la veracidad o falsedad de las declaraciones?