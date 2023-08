Zahra Ballouk: “Los problemas van más allá de lo académico”

Cuando Zahra Ballouk llegó a Navarra desde Marruecos con 5 años y sin saber una palabra de castellano, no pensó ni de lejos en que dieciocho años después se convertiría en maestra. Que habría terminado sus estudios en euskera. Que sería la primera universitaria de su familia. Y que su trabajo ayudaría a niños adoptados, muchos extranjeros, como ella. Zahra Ballouk nació en Errachidia en 2000 y en 2005 se trasladó hasta la localidad de la Sakana con sus padres, cinco hermanas y dos hermanos. Mientras en casa continuaban hablando en beréber, su lengua materna, en la escuela (CP Zelandi e IES Alsasua), el euskera se convirtió en su idioma vehicular. “Inicialmente pensé en estudiar Criminología pero una profesora de Química me animó a hacer Magisterio. Me dijo que se me daría muy bien”, recuerda. Ahora, con el título debajo del brazo, le quedan unos meses para conseguir la doble mención (además de en Primaria) en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

¿Por qué eligió este tema de la adopción para su TFG?

Pensé en escribir algo sobre lo difícil que lo han tenido los extranjeros, como yo. Pero en mis prácticas tuve a un niño de una familia de acogida y me pareció interesante abordar esta realidad. El niño tenía un comportamiento rebelde y quise investigar más. Finalmente, entré en contacto con la Asociación de Familias Adoptivas y trabajé con ellos.

¿Todos los menores adoptados tienen problemas en la escuela o depende de cada caso?

Depende del abandono que hayan sufrido. No es lo mismo llegar de bebé que hacerlo más mayor. Pero existen muchos tipos de abandono que pueden generar falta de concentración, hiperactividad, agresividad... Con un dibujo, un niño puede expresar el abandono o apego sufrido.

¿Los profesores conocen estas situaciones? ¿Están formados?

Las familias piden una mayor formación y no solo del tutor sino de todos los docentes. A veces, los niños no tienen ningún trastorno diagnosticado aunque presenten dificultades.

¿De qué tipo?

Los problemas van más allá de lo académico. Más de la mitad presenta dificultades de concentración, impulsividad, comprensión lectora, incluso dislexia... Toda esta casuística debería abordarse en Infantil y Primaria para no llegar a la ESO con dificultades.

¿Cómo tratar los problemas?

La escuela, para los menores, debe ser un lugar seguro. Debería establecerse un protocolo de actuación en el que el trabajo fuera conjunto entre los docentes y las familias (hablar con el tutor, orientador, especialistas necesarios...) Hay que dejar claro que la adopción no es el problema sino la solución al abandono.

En muchos casos, a la adopción se suma el racismo. ¿Sigue habiendo problemas de este tipo?

Algún caso sí habrá pero muchos menos que antes. Si un niño adoptado no es aceptado en la escuela, será más probable que el motivo sea su comportamiento, más que por el color de su piel.