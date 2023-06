El PP reclama a Chivite que diga antes del 23-J si aceptará los votos de Bildu

El líder del PP navarro y parlamentario, Javier García, ha trasladado al presidente del Parlamento, Unai Hualde, que el gobierno que pretende reeditar la socialista María Chivite no contará con el apoyo de su partido. “Lo primero que tiene que hacer la señora Chivite es decirnos si va a aceptar los votos de EH Bildu y antes del 23 de julio”, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales. García ha recordado que la candidata del PSN no será elegida presidenta sin la abstención de este grupo.

El dirigente ‘popular’ ha asegurado que el tripartito está protagonizando un “bochornoso sainete”, tirándose “los trastos a la cabeza”, cuando está claro que al final van a acabar negociando reeditar el actual Gobierno. “Está siendo un espectáculo lamentable, para que luego veamos cómo termina, con ese acuerdo en el que participará EH Bildu a partir del 23 de julio, cuando entrará en escena”.

Javier García ha acudido a la ronda de consultas acompañado por la senadora y secretaria general del PP de Navarra, Amelia Salanueva.

EL PP SOBRE EL 23-J, EN UNA POSIBLE ALUSIÓN A UPN: “LOS NAVARROS NO NECESITAN INTERMEDIARIOS”

El candidato ha aprovechado la rueda de prensa que ha dado tras la reunión con Hualde en hablar varios minutos de las elecciones generales y decir que el PP va a a ganar las elecciones en toda España y también en Navarra, donde va a ser “el partido más votado”. En este sentido, ha añadido que “los navarros no necesitan intermediarios”, en lo que ha parecido una alusión a UPN. “Los navarros quieren un cambio de gobierno y no deben fiarse de cualquier otro partido que pueda no comprometerse con España, no comprometerse con Navarra, no comprometerse con el PP”.