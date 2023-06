Javier Esparza: "El PP ha buscado fagocitar a UPN, que nos convirtiéramos en su franquicia"

Javier Esparza (Pamplona, 1970) afronta estos días la incertidumbre en torno al futuro de los ayuntamientos navarros y el Gobierno foral y el inminente inicio de una campaña electoral en clave nacional. UPN y PP han consumado esta semana su ruptura y concurrirán por separado. En esta entrevista da su valoración sobre lo ocurrido.

¿A la izquierda le da por sumar y al centro-derecha por restar?

El PP ya tenía hace meses decidido que iba a concurrir solo a estas elecciones generales.

¿En qué se basa para decirlo?

Desde que se convocaron las elecciones, han tardado nueve días en contactar con UPN, cuando solo quedan tres días para inscribir una coalición. Mucha prisa no tenían y voluntad para llegar a acuerdos, parece que tampoco.

¿Y por qué se tenían que poner en contacto ellos y no al revés?

Ellos habían cerrado la puerta hace dos o tres meses, cuando dijeron que iban a concurrir en Navarra solos. Yo sí que dije que si ellos llamaban porque habían cambiado de posición, nosotros íbamos a coger el teléfono.

¿Cómo han sido esas conversaciones con el PP?

Cuando ellos nos llaman, lo que proponen es encabezar la lista al Congreso de los Diputados o que nos incorporemos como independientes a una lista del PP. Eso es no ser conscientes de la realidad política que hay en Navarra. El jueves por la tarde, a través de un tercero, nos llegó un mensaje para que hiciéramos una propuesta.

¿Y fue volver al pacto de 2015?

No solo 2015, sino también 2016 y 2019(en abril y noviembre). Yo he firmado ese acuerdo las cuatro últimas veces que ha habido elecciones generales. Con Rajoy en dos ocasiones y con Casado en otras dos. No me explico por qué Feijóo no pude firmar. Hay algo que no encaja y sería bueno que lo explicaran, porque yo no he añadido ni una coma a lo que sí firmaron los anteriores. No sé si tiene que ver con los compromisos que hayan adquirido con Sayas y Adanero, porque si no no entiendo. UPN ha hecho un esfuerzo importante. Hemos obviado la deslealtad que el PP tuvo con nosotros en la reforma laboral; hemos obviado que han incorporado a sus listas a tránsfugas que estuvieron en UPN; y hemos obviado los insultos en la campaña.

¿UPN ha vetado los nombres de Sayas y Adanero para las listas al Congreso y el Senado?

No. Yo he pedido respeto, evidentemente, pero no hemos puesto nombres encima de la mesa porque no se ha hablado de nombres.

Desde el PP se dice que el principal escollo en estas conversaciones ha sido que ellos querían comprometer el voto de UPN más allá de la investidura. ¿No se fía el PP de que ustedes vayan a dar estabilidad al gobierno de Feijóo?

Primera noticia. A nosotros nadie nos ha trasladado que era indispensable que comprometiéramos nuestro voto más allá de la investidura. En el fondo, pienso es que no quieren pactar, lo que quieren es fagocitar a UPN, convertirnos en su franquicia. Y UPN tiene un proyecto propio para Navarra y tiene políticas propias. Coincide en muchas cosas con el PP y en otras, no. Nosotros en 2018 y 2019 aprobamos los Presupuestos de Rajoy y le dimos estabilidad, pero fuimos exigentes y sacamos a cambio acuerdos(...)

¿Pese a todo UPN se compromete a investir a Feijóo?

Sí, pero de la misma forma a Feijóo le vamos a exigir que el Gobierno de España invierta en Navarra y haga más competitiva esta tierra. ¿Qué ha pasado esta legislatura? Que Chivite no le ha levantado la voz a Pedro Sánchez. Nadie ha defendido esta tierra. Javier García con Feijóo va a hacer lo mismo. Son partidos que son franquicia.

UPN compromete desde ya su apoyo a la investidura de Feijóo. ¿Y si la aritmética diera la posibilidad a UPN de investir a Sánchez y eso le abriera la puerta al Gobierno foral?

Nosotros no vamos a hacer presidente a Sánchez. Nosotros representamos lo que representamos. Y lo que en este momento queremos es que Feijóo sea presidente de España.

¿Ha tenido Esparza el respaldo de toda su ejecutiva en estas conversaciones o ha habido alguna voz discrepante?

El gesto de ofrecer al PP el acuerdo vigente en las últimas elecciones generales ha sido repaldado por la mayoría.

¿Ha hablado usted con todos?

Yo he hablado con unos y otros lo han hecho con otros, pero la propuesta de mantener el status quo si no unánime, ha sido respaldada por la mayoría.

El PP se presenta en las próximas elecciones como el voto útil. ¿Lo comparte?

Hay que ser realistas. ¿Quién puede ganar las elecciones en Navarra? El único partido es UPN. Y si nos votan las 92.000 pesonas que lo hicieron en mayo y todos aquellos que no quieren que Sánchez continúe al frente del Gobierno, tendremos por los menos dos diputados y tres senadores que harán presidente a Feijóo y que le exigirán a éste que se comprometa con Navarra. El único que puede ganar al ‘sanchismo’ en Navarra es UPN.

¿Habrá Gobierno de Navarra antes del 23 de julio?

No, yo creo que van a esperar porque Chivite ha decidido conformar un Gobierno con 21 y para ello necesita a Bildu. Lo que ocurra después no lo sabemos nadie, pero no renunciamos aconformar un gobierno en el que EH Bildu no tenga nada que decidir.