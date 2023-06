Cuca Gamarra: "UPN quería absoluta libertad de voto y nosotros, estabilidad toda la legislatura"

Cuca Gamarra (Logroño, 1974) secretaria general del PP y portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados ha asumido estos días las conversaciones con el líder de UPN.

UPN había propuesto reeditar la fórmula mediante la cual UPN y PP han concurrido juntos desde 2015 a las elecciones generales. En la noche del pasado jueves se cerraron horas de diálogo había propuesto reeditar la fórmula mediante la cualhan concurrido juntos desde 2015 a las elecciones generales.

El PP contraofertó con reeditar el acuerdo de 2011. Más allá del importante ‘reparto’ de nombres en las listas, la diferencia entre uno y otro acuerdo es que en el primero UPN solo se comprometía a dar su voto a la investidura y en el segundo la obediencia de voto se trasladaba a presupuestos y otras cuestiones de programa. Allí se acabó el jueves el diálogo.

¿Por qué han fracasado las negociaciones con UPN?

La principal dificultad ha sido que para nosotros el objetivo estaba en que el acuerdo debía establecer un marco de colaboración permanente y estable para toda la legislatura y que iba más allá de la investidura de Alberto Nuñez Feijóo. Hoy se está produciendo una concentración de voto en el centro-derecha en torno al Partido Popular, en quien es el candidato a la presidencia, Nuñez Feijoo. El acuerdo con UPN nos ofrecía la posibilidad de un mejor resultado electoral y de optar al tercer diputado. Ir separados lo pone más difícil.

¿Buscan atar el voto de UPN cuatro años porque no se fían?

Si no está acordado, como muy bien ha manifestado el presidente de UPN, quedaría una absoluta libertad en el sentido del voto. Nosotros, insito, no solo buscábamos con este acuerdo una investidura de Alberto Nuñez Feijóo, sino la estabilidad de toda una legislatura, tal y como venimos de cuatro años de enorme inestabilidad.

¿La fórmula que le ha valido al PP desde 2015 no le sirve ahora?

Las circunstancias son diferentes. En el año 2019, siendo francos, el acuerdo no estaba pensado para gobernar. Las circunstancias de 2019 eran las que eran. Hoy, Alberto Nuñez Feijoo es un candidato de gobierno, alternativa frente a Pedro Sánchez.

Pero para gobernar, primero Feijóo debe ser investido presidente. ¿Se imagina que no lo logra porque en vez de 2 o 3 escaños el centro-derecha solo obtiene 1 diputado en Navarra por ir separados?

El centro-derecha navarro está en disposición de evitar que eso ocurra y lo puede hacer si concentra el voto en torno a un voto útil, un voto al candidato a la presidencia del Gobierno, en torno al PP. El viernes se cerró el momento de los partidos, lo que no se ha cerrado aún es el momento de los votantes. Estamos convencidos de que ahora toca España. Estas son unas elecciones entre Alberto Nuñez Feijóo y Pedro Sánchez y toda su cuadrilla, incluidos Chivite y EH Bildu.

¿No han llamado ustedes a la puerta de UPN con unas pretensiones altas después de los resultados electorales de mayo? ¿Es cierto que comenzaron pidiendo encabezar la lista al Congreso?

El primer día no hablamos de quien iba a ser cabeza de lista. Y ante el planteamiento de UPN de que no había tiempo para un acuerdo, nosotros respondimos que había otras fórmulas, como una lista del partido del candidato a la presidencia del Gobierno, el PP, que evidentemente deberíamos liderar y a la que ellos se podrían sumar como independientes, pero solo en ese supuesto concreto. Luego, hemos sido flexibles no sólo a no encabezar la lista, sino a que UPN encabezara el Congreso y el Senado. Pero ahí no estaba el escollo. Insisto el escollo, es que nosotros pedíamos que fuera un acuerdo de legislatura.

¿Y que la primera fuerza de Navarra, UPN, perdiera voz propia en el Congreso diluyénsose en el PP y no tuviera, por ejemplo, capacidad de negociar nuevas inversiones o competencias para Navarra?

Eso no tiene nada que ver. Durante los gobiernos en los que hemos concurridos juntos el centro-derecha las inversiones para Navarra se han respetado y la voz de UPN no se ha diluido sino que se ha garantizado tanto en el Congreso como en el Senado.

Lo de las inversiones con Navarra a veces va lento. ¿No recuerda que UPN tuvo que arrancar algunos compromisos a Rajoy a cambio de su apoyo a los Presupuestos?

Las inversiones para las comunidades autónomas con un partido como el PP se materializan independientemente de que haya un partido primo hermano .

¿En la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre UPN y PP no han pesado hoy más las heridas del pasado y los ataques en campaña?

Espero que no. Por nuestra parte eso no ha influido para nada. Si le ha influido a UPN, es otra cuestión. A los políticos lo que se nos exige es altura de miras. Nosotros hemos tenido la responsabilidad de llamar a UPN. Somos un partido nacional y no entendemos España sin Navarra, ni el futuro de España sin invertir en Navarra.

¿Tienen pensado ya los nombres que encabezarán las listas de UPN al Congreso y Senado? ¿Las encabezarán Adanero y Sayas?

Todavía no lo hemos abordado, lo haremos los próximos días.

¿Les preocupa dado los resultados de las elecciones autonómicas que Sayas y Adanero tengan mejor cartel fuera de Navarra que dentro?

No entro en valoraciones de ese calado. Estamos en unas elecciones en clave nacional y el candidato se llama Alberto Núñez Feijoo, única alternativa al sanchismo y a la entrega a EH Bildu del poder de decisión sobre España y Navarra.