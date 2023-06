Las dos facetas de la navarra Bea Solano: del rigor del informativo a la cercanía de Instagram

Antena 3 y de los encierros de San Sebastián de los Reyes. Cuando le preguntan por Beatriz Solano Orte (1986). Las facetas de “periodista aséptica de informativos” y la de la “Bea salsera” conviven entre la televisión y las redes. La “más humana” aparece en Instagram y le permite acercarse a sus más de 20.000 seguidores. Hablamos de la confluencia de ambas y de dónde sitúa los límites de su intimidad, que hace semanas saltó a la esfera pública debido a su noviazgo con un concursante de Pasapalabra. Es uno de los rostros conocidos del informativo de fin de semana dede los. Cuando le preguntan por San Fermín, se le escapa una sonrisa. “Me gustaría hacer todos, tanto los de Pamplona como los de Sanse”, confiesa la pamplonesa. Las facetas de “periodista aséptica de informativos” y la de la “Bea salsera” conviven entre la televisión y las redes. La “más humana” aparece en Instagram y le permite acercarse a sus más de 20.000 seguidores. Hablamos de la confluencia de ambas y de dónde sitúa los límites de su intimidad, que hace semanas saltó a la esfera pública debido a su noviazgo con un concursante de Pasapalabra.

¿Cómo llegó a convertirse en uno de los rostros conocidos de la televisión?

Mi primer contacto con el periodismo fue en la Cope en Madrid, y después aterricé en Antena 3 como becaria. Ahí me di cuenta de que si quería dedicarme a esto tenía que esforzarme y dotarme de bagaje, porque mis compañeros tenían mucho nivel. Así que volví a Navarra a trabajar con una beca de primer empleo en Localia, una televisión regional donde me permitían realizar todo tipo de tareas y aprender muchísimo. Al mismo tiempo, cubría la información de Osasuna para una productora, y gracias a ello, me enteré de que iba a quedar una plaza libre en la delegación de Antena 3 en la Zona Norte. Y allí que me fui. Al cabo de un tiempo salió una plaza en Madrid. Y ya llevo 14 años en los informativos. He estado cubriendo información, tanto de sociedad y cultura como en fin de semana, donde estoy ahora.

¿Cómo ha evolucionado la profesión de periodista? ¿Las redes son una extensión del trabajo?

Creo que son un complemento muy bueno porque aportan inmediatez. En nuestro trabajo, por ejemplo, si mientras cubrimos una noticia vemos que hay algo que podría ser susceptible de compartirse en redes, lo hacemos. Al margen de que nosotros lo queramos compartir en nuestra cuenta personal, que eso es más libre. Sí creo que no sirven para sustituir a los canales de información más tradicionales, sino que los complementan. Cada uno tiene su función y su formato. No hay que intentar meter una pieza de un informativo a redes o al revés, creo que hay que adaptarla al lenguaje que necesita.

¿Y en el otro lado? ¿Cree que las redes sirven para estar informado?

Las redes sirven para estar informado, pero que no te puedes quedar con lo primero que ves. A partir de ahí, que la fuente sea la radio, la tele, la prensa o una persona, es al gusto del usuario, siempre que sean fuentes fiables. Y cuantas más, mejor. ¿Utilizo las redes para informarme? Sí, pero también acudo a medios digitales para ampliar. También es verdad que usamos las redes como cajón donde cabe la información, el entretenimiento y la vida personal. Entre una foto de un amigo y una noticia, te pueden aparecer una galería de la alfombra roja de Cannes. Quizá las redes sí sirven para informar de otro tipo de contenido más ligero que también son noticia.

¿Cómo utiliza sus perfiles en redes?

Son una extensión de mí. Cuando la gente me ve en el informativo, ve a una persona que le resulta familiar porque aparece todos los fines de semana en pantalla, pero de la cual sabe muy poco. Cuando acuden a mis redes quieren conocer esa faceta de mi vida más allá del informativo. Publico cómo estoy preparando una pieza para el telediario, pero al mismo tiempo comparto si he ido a comer a un restaurante; o contenido sobre Navarra, suelo vender mucho mi tierra. También publico fotos u opiniones sobre Osasuna, porque soy muy futbolera.

¿La naturalidad es la clave del éxito en redes?

Por supuesto. La mentira tiene las patas muy cortas. En redes tienes que ser tú y no puedes compartir un tipo de contenido porque esté de moda. La imagen que das es lo que eres. La coherencia y la naturalidad son importantes.

Hace unos meses su vida privada saltó a la esfera pública porque su pareja ganó uno de los premios más grandes de la historia de la televisión, en Pasapalabra. ¿Dónde sitúa los límites?

Están en el lugar donde me siento cómoda, y obviamente tengo una parcela muy grande de intimidad que no muestro. Respeto que una persona se sienta cómoda haciéndolo, pero en mi caso los límites están muy claros. Nunca he compartido información sobre ninguna pareja porque creo que la intimidad es algo básico, y que uno muestra en redes lo que quiere. De hecho, creo que si compartes todo en redes se pierde la magia. Sobre esta información en concreto, nadie me preguntó si quería hacerlo público o no. De la noche a la mañana vi que mi vida privada estaba publicada en todos los sitios y es algo que aborrezco, así que lo único que puedo hacer es no alimentarlo.

¿Cuáles son sus referentes en redes?

Qué difícil. Entre los navarros te diría a @P8ladas. A nivel general, me gusta mucho la gastronomía y soy seguidora del crítico gastronómico de El País José Carlos Capel (@cjcapel). Pero bueno, sigo muchas cuentas de naturaleza, animales, o a humoristas como Nacho García Redondo (@nachogarciar). También me gusta la cuenta de la ilustradora Noelia Medina (@noeliamedia.art), que dibuja alrededor de elementos cotidianos.

¿Y en televisión?

Sin duda, Matías. Trabajo mucho con Matías Prats y Mónica Carrillo, son estupendos y de cada uno aprendo algo distinto. Pero a Matías le tengo cariño más allá de la faceta profesional, donde, por cierto, es un espectáculo. Muere de repente una persona muy relevante y la experiencia que tiene le permite contarlo de una manera que pocos consiguen, así que me parece un gran referente como periodista. A nivel personal es de esas personas que, si quisiera, podría no tocar suelo de lo gran persona que es. Es cercano y está pendiente de todo el mundo.

¿Se ve en otros formatos más allá de la información televisiva?

He disfrutado mucho en Pasapalabra y me encantaría probar más formatos de entretenimiento. Tengo esa espinita clavada. Soy una persona muy salsera, de divertirme, cantar y reír… y el informativo es lo que es. Me encantaría poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, echo de menos reír en televisión.

¿Cómo es vivir con un pie en Madrid y otro en Pamplona?

Con muchas horas de coche. Es algo que llevo haciendo 14 años, así que conozco perfectamente la carretera de Soria (ríe). Soy una persona súper familiar e intento llegar a todo. En Pamplona y en Madrid. Tengo muy claro que no va a haber dos semanas sin que vea a mi familia o sin que disfrute de mi día a día en Iturrama, de mis paseos y de mis pinchos. Cómodo no es, no te voy a mentir, pero es algo a lo que ya me he acostumbrado. Para mí, hacer un viaje Madrid – Pamplona es lo mismo mentalmente que recorrer el trayecto que une la plaza del Castillo con Zizur para una persona que viva aquí.