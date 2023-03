La 'crossfit girl' pamplonesa que comparte su amor por este deporte en Instagram con miles de deportistas

Bea Allo (Pamplona, 1992), icono femenino de esta disciplina dentro y fuera del box, uno de los motivos principales del boom de este deporte. Bajo el pseudónimo de 'crossfit girl' comparte vídeos, consejos y entrenamientos con una comunidad de más de 65.000 seguidores fieles, “crossfiteros o no”. Fuera de las redes, esta licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Vilanova i la Geltru (Barcelona) y donde ejerce como entrenadora junto a su pareja, Daniel (@danielopitt), en agosto de 2021. “No hace falta estar fuerte para hacer crossfit, y no hace falta hacer crossfit para estar fuerte”. Con esta frase resume la navarra, icono femenino de esta disciplina dentro y fuera del box, uno de los motivos principales del boom de este deporte. Bajo el pseudónimo de @baby_beast en Instagram, estacomparte vídeos, consejos y entrenamientos con una comunidad de más de 65.000 seguidores fieles, “crossfiteros o no”. Fuera de las redes, esta licenciada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la UPNA abrió su propio centro de entrenamiento, ubicado eny donde ejerce como entrenadora junto a su pareja, Daniel (@danielopitt), en agosto de 2021.

De estudiante a RRHH a entrenadora... ¿Cómo se convirtió en @baby_beast?

En 2013 me fui de Erasmus a Glasgow y allí unos amigos de Madrid me hablaron del crossfit. Ya entrenaba en un gimnasio, así que al volver a Pamplona busqué en Google “crossfit Pamplona” y di con Queiron, el primer centro que abrió en Navarra. Probé y me dije: pues mira, esto es para mí. Paralelamente, conseguí mi primer trabajo en el departamento de Recursos Humanos de Schneider Electric, en Puente la Reina, y aunque me gustaba, recuerdo tener la sensación de que 20 años allí sentada no podría estar, así que me lancé a estudiar para ser entrenadora personal. Conocí al que hoy es mi pareja en una convención de ‘fitness’ en Barcelona, y fue entonces cuando decidí arriesgarme. Dejé el mundo de los RRHH, me mudé a Tarragona, donde él vivía, y empecé a trabajar como entrenadora de sala. Fue también cuando comencé a compartir contenido en mi cuenta de Instagram: lo que comía, cómo entrenaba... y a motivar a personas que veían cómo un insecto palo como yo se ponía un poquito más fuerte.

¿Qué buscan sus seguidores?

No soy una súper atleta, pero sí que me lo curro mucho. Lo que hago, lo hago de corazón y transmito mi amor por el deporte y el crossfit. Lo adoro no solo por el deporte en sí, sino por todo lo que te aporta más allá. Una comunidad, se crea una familia increíble fuera del box. Así que creo que es lo que transmito, el sentirte parte de algo más grande que tú mismo. Además, muestro realidad. No siempre estoy contenta y eso lo pongo. Creo que la gente dice: mira, es de carne y hueso.

Y más allá de realidad, ¿qué contenido comparte?

Soy una persona muy técnica y todo lo que subo son mis entrenamientos, pero lo intento hacer bonito. Aunque tengo que reconocer que soy una “influmierder”, porque comparto poco. No busco crear contenido porque no vivo de Instagram. Sí que hago colaboraciones con marcas deportivas con las que estoy encantada, pero mi vida es ser entrenadora. No estoy todo el día pendiente de si tengo que grabarme o no.

Vendo porque soy real. Si vienen a entrenar a mi box me van a ver con esas mallas que he recomendado en redes. Más que influencer en Instagram soy influencer en mi gimnasio, para mis atletas. Si ellos no creen en mí, quién va a creer. Es muy importante ser consciente de eso, porque eres un referente y eres la motivación para ellos. Eso es lo que traslado a la pantalla.

¿Cuándo llegó su propio box?

En agosto del 2021. Otra realidad de mi vida es que he pasado mucha ansiedad y aún la paso, y hay que tenerla en cuenta. Cuando estaba trabajando en el gimnasio como entrenadora de sala tuve que cogerme la baja. Fue entonces cuando me saqué el título de entrenadora de crossfit. Es muy diferente ser una monitora de gimnasio, dar clases dirigidas y estar ocho horas haciendo ejercicio físico a pasar a ser entrenadora de crossfit, donde tú enseñas, pero no haces ejercicio. No es tan exigente físicamente. Piensa que yo estaba trabajando ocho horas como monitora y luego me iba a entrenar para mí. Y a esto se suma Instagram, que en algunos momentos ha sido un peso más que una ayuda.

¿El crossfit es para todo el mundo?

Para todos. No hace falta estar fuerte para hacer crossfit, y no hace falta hacer crossfit para estar fuerte, o sea, la gente tiene el concepto equivocado y es al revés, es para todo el mundo. Por ejemplo, una chica de 30 años acaba de conseguir saltar un cajón de 50 centímetros por primera vez y ha sido un subidón tremendo. Pero es que ayer una mujer de 50 años hizo más dominadas que una chica de 22. Vienen personas con sobrepeso que en 3 meses han cambiado su vida con un entreno de 2 o 3 días a la semana.

José Valverde (CEDIDA)

¿Ha habido un boom del deporte en redes sociales?

Ha ido cogiendo mucha fuerza, y si sirve para que la gente vea que tiene que moverse, me alegro. El problema que hay aquí es que parece que tenemos que ser todos atletas de élite y no es así, simplemente tenemos que cuidar nuestra salud. Luego está también el hecho de que gente que no sea profesional del deporte se sume al carro de ser influencer.

¿Las redes sociales ayudan a visibilizar a las mujeres en el deporte?

Ha habido un cambio brutal, hemos pasado de que en una clase de 20 personas solo tres fueran chicas a pasar a tener grupos sin chicos. En mi box, ahora está igualado. Al final soy un icono femenino en el mundo del crossfit y atraes a público femenino. En este deporte se puede ver que las mujeres, en las mismas condiciones, somos iguales. Las redes al final también han dado cosas buenas como estas.

¿Y qué cosas malas han traído al deporte, aparte del intrusismo?

Las comparaciones. Nadie sube que esa mañana se ha levantado con el pie izquierdo o ha tenido un entrenamiento malo, sino que publica su mejor tiempo. Y claro, la chica que se despierta cansada y con la regla no ve más que eso y se siente mal, o con la autoestima por los suelos. Pero hay que ser consciente de que no es real. Por eso siempre publico lo bueno y lo malo. Quizá es algo que está cambiando. Dulceida habló también de ansiedad en su documental.