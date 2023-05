Esparza: "Pido a Pedro Sánchez que aclare antes del día 23 si va a permitir a Chivite volver a ser presidenta con Bildu"

Javier Esparza, ha comparecido este lunes por la tarde para analizar el El presidente de UPN , ha comparecido este lunes por la tarde para analizar el anuncio sorpresivo del adelanto electoral realizado por Pedro Sánchez . El líder regionalista partía de la premisa de hablar sólo en clave nacional, sin entrar a valorar la noche electoral del domingo hasta que no se reúna este martes el comité ejecutivo del partido.

“El primer mensaje es que la convocatoria responde a una cuestión clara: la clamorosa derrota del PSOE en toda España. Es una respuesta ante la debacle del PSOE. Ha perdido Baleares, La Rioja, Cantabria, Aragón, Extremadura... una buena parte del poder territorial que mantenía. Esta es la respuesta a esta situación", ha afirmado el líder regionalista.

Esparza considera que "los pactos de María Chivite con EH Bildu son los responsables del descalabro nacional de Pedro Sánchez. Ha penalizado a los barones socialistas en toda España porque muchos españoles no han perdonado esos acuerdos. Aquí han perdido más de 5.000 votos y lejos de pasar a UPN se han quedado a 4 parlamentarios".

El presidente de UPN apunta que los socialistas "han gestionado el mayor presupuesto de la historia de Navarra y Chivite es la responsable máxima del auge de Bildu por el blanqueamiento que se le ha hecho desde el mismo momento de la investidura".

Para Esparza, "Chivite sólo será presidenta de Navarra con Bildu. Esto es algo que tienen que saber todos los españoles antes del 23 de julio. Pido a Pedro Sánchez que aclare antes de esa fecha si Chivite va a ser presidenta de Navarra de nuevo con Bildu. Es relevante que los navarros conozcamos si se va a seguir blanqueando a una fuerza que incluye terroristas en sus listas".

En una rueda de prensa ante los medios de comunicación, ha expresado que quiere "preguntar a Pedro Sánchez que aclare si van a continuar los acuerdos con EH Bildu en Navarra. Eso será jugar con limpieza y transparencia. Que no engañen a la gente y no manipulen la realidad. Sin Bildu, Chivite no hubiera sido presidenta esta legislatura y debe explicar Pedro Sánchez si lo va a volver a permitir".

"El PSN ha perdido 5.300 votos en un escenario en el que ha tenido el gobierno, eso también indica algo", opina.

"Esto acaba de conocerse hoy por la mañana. Lo único que sé es que el PP descarta un acuerdo para las nacionales si van solos en las locales. Eso dijeron. No hemos tenido aún la ocasión de sentarnos para ver una posible formación. Primero tenemos que hablar nosotros mismos para fijar nuestra posición. Todo ha sido muy precipitado y es hora de escuchar y ver lo que piensan los compañeros del partido", ha indicado el líder de UPN, quien ha añadido que no han tenido ningún contacto con el PSN: "Es bueno dejar reposar las cosas. Este triple salto mortal de hoy hace que haya que dejar reposar las cosas. Yo hablaré con el partido socialista, pero más adelante".

Por último, ha señalado que "sería bueno para Navarra y para la convivencia en esta tierra que EH Bildu no decida nada aquí. Es un partido político que no merece tener las llaves de la gobernabilidad. Planteamos sentarnos, intentar contribuir a que Navarra funcione, en este momento no estamos en ningún otro escenario. Ya hemos llegado antes a acuerdos con Geroa Bai pero vamos a hablar primero con el PSN".