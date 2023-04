A la vista de que los cheques-bebé no han obrado una reacción y ante la amenaza de que las parejas acaben encontrándose bajo sus sábanas a algún político en campaña electoral gritando “sí se puede, sí se puede, sí se puede” para animar a la modificación de una pirámide poblacional que se está apalancando en sus segmentos de edad superiores, ya sólo queda confiar en que la euforia con Osasuna alzando la Copa ayude a levantar una gráfica de capa caída. Si ha habido grandes ciudades que han vivido baby-booms a los nueves meses de padecer apagones, ¿por qué no creer en los milagros? La natalidad lleva años en cuesta abajo y a los colegios se les han instalado ya en el recuerdo aquellos días cuando los padres pugnaban a codazos para inscribir a sus pequeños. Comienza a no haber tantos niños para tantas aulas y, si faltan alumnos, ¿sobrarán profesores?