16 personas con Síndrome de Down logran empleo gracias al programa Incorpora de Fundación 'la Caixa'

La Asociación Síndrome de Down de Navarra, como entidad miembro del grupo Incorpora Navarra, ha renovado un año más su convenio con Fundación La Caixa para continuar promoviendo la inclusión laboral de personas síndrome de Down y/o discapacidad intelectual.

La asociación forma parte del programa desde sus inicios en 2006 y durante el año 2022 han sido 16 las personas que han encontrado empleo gracias a este proyecto. Asimismo, se ha atendido a 49 personas en itinerarios personalizados para la búsqueda de empleo y se han gestionado 36 ofertas de empleo. Además, otras 13 personas han mantenido en 2022 sus puestos de trabajo conseguidos en años anteriores.

Estas inserciones en empresas del mercado laboral ordinario se llevan a cabo mediante la metodología de Empleo con Apoyo (ECA), una herramienta que asegura la plena inclusión de estas personas en sus puestos de trabajo. Para ello, se cuenta con la figura profesional de la preparadora laboral que acompaña tanto a la empresa, como a la persona trabajadora, en su proceso de adaptación al puesto.

El grupo Incorpora Navarra destaca por el trabajo en red de las siete entidades que lo conforman y que ofrecen formación y empleo al tiempo que asesoran sobre cuestiones relacionadas con el mundo laboral.

Por decimoséptimo año la Asociación Síndrome de Down de Navarra forma parte de este grupo y continúa trabajando por y para la inserción laboral de cientos de personas en situaciones de vulnerabilidad.

La Asociación Síndrome de Down de Navarra

La Asociación Síndrome de Down de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por las personas con síndrome de Down mediante acciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a la defensa de sus derechos. Actúa en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. La asociación está federada en Down España (Federación Española de Instituciones para el síndrome de Down).