Nace Tejiendo Redes, una apuesta por la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual  y/o síndrome de Down

Con el objetivo de fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual (DI) y/o síndrome de Down (SD) en entornos ordinarios y conseguir que el Empleo con Apoyo (ECA) deje de ser minoritario como fórmula de acceso al empleo ordinario para este colectivo, nace el proyecto Tejiendo Redes en el que se enmarca la Red Navarra de Empresas Inclusivas.

Asociación Síndrome de Down de Navarra, y puesta en marcha gracias a la colaboración de Innova Social (Fundación Caja Navarra y Fundación “la Caixa”), con la que se quiere unir a todas las empresas de la Comunidad Foral que dan empleo a estas personas y que trabajan con la metodología ECA y con el propósito de promover la puesta en marcha de diferentes líneas de acción que impulsen la empleabilidad de estas personas desde la igualdad y la diferencia. Una iniciativa de la, y puesta en marcha gracias a la colaboración decon la que se quiere unir a todas las empresas de la Comunidad Foral que dan empleo a estas personas y que trabajan con la metodología ECA y con el propósito de promover la puesta en marcha de diferentes líneas de acción que impulsen la empleabilidad de estas personas desde la igualdad y la diferencia.

La red busca estrechar lazos de participación, diseñar nuevas formas de colaboración y crear alianzas con empresas navarras que apuesten por la inclusión laboral. Y es que el eje central del proyecto es poner en valor la inclusión laboral de las personas con DI y/o SD y que las empresas navarras se unan reforzando así su compromiso social. Dar un paso más allá de la Responsabilidad Social Empresarial y que estas empresas adquieran el rol de “empresas inclusivas”, que desarrollen de forma continua acciones por y para una inserción laboral exitosa.

Tejiendo Redes busca la participación de todos los agentes implicados: personas con DI y/o SD, entidades sociales navarras que buscan la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el entorno ordinario mediante la metodología ECA, empresas del sector privado y/o público y profesionales cualificados en Empleo con Apoyo.

Con la metodología ECA, como facilitadora de la adaptación social y laboral de las personas con DI y/o SD en empresas del mercado de trabajo, Down Navarra ha sumado 145 inserciones en empresa ordinaria desde 2001. Se cumplen las directrices propias de apoyo, acompañamiento y seguimiento llevados a cabo por la figura profesional del preparador/a laboral.

La Red Navarra de Empresas Inclusivas quiere generar sinergias, promover la colaboración y establecer vínculos profesionales.

A la rueda de prensa han acudido el presidente del patronato de Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés; en representación de Fundación La Caixa, Izaskun Azcona; Araceli Etxaide, directora del ITACA SEPAP Ocupacional y Empleo y del programa; Leyre Zabalza, persona usuaria del proyecto y trabajadora; Nerea Montejo, técnica del proyecto; Mª Eugenia Hernández, directora de Recursos Humanos de Carrefour y Miguel Ángel Ortiz, administrador de Ikastola San Fermín.

Izaskun Andueza, de Fundación La Caixa, ha recalcado que hoy es un “día bonito” pues en Fundación La Caixa apuestan por “ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan” y que “solo hay progreso si progresan todas las personas”.

Por su parte, Jose Ángel Andrés, de Fundación Caja Navarra, ha recalcado que a todas las personas presentes nos une el afán de “mejorar la sociedad, hacer las cosas bien y hacer el bien”. Asimismo, ha asegurado que el proyecto Tejiendo Redes y la Red Navarra de Empresas Inclusivas tiene un impacto real para lograr una sociedad más equilibrada y equitativa. “Estamos por la innovación porque general cambio social y un impacto en el colectivo diana. Generar sinergias y unidos vamos más lejos que por separado”.

Araceli Etxaide, directora de ITACA SEPAP Ocupacional y Empleo de la Asociación Síndrome de Down de Navarra y directora del proyecto, ha nombrado la importancia de la autonomía, el empoderamiento y la inclusión de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual para lograr una sociedad donde exista una “convivencia en la pluralidad”. Etxaide ha explicado la trayectoria de Down Navarra en insertar en empresa ordinaria a personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual mediante la metodología del Empleo con Apoyo (ECA). “Desde 2001 trabajamos para que la inclusión no sea algo puntual sino algo cotidiano. Somos pioneros en ECA pero queremos unir fuerzas y llegar a todas las empresas navarras creando alianzas”. Etxaide ha explicado que Tejiendo Redes quiere además “buscar, idear e innovar con acciones de mejora de empleabilidad entre todas las empresas navarras”. Por último, Etxaide ha recalcado que el Empleo con Apoyo funciona y que “las inserciones en empresa ordinaria se han mantenido. Tenemos personas que llevan 16 años en la misma empresa”.

Leyre Zabalza, persona usuaria del programa y trabajadora en el Mesón del Caballo Blanco como auxiliar de camarera, ha explicado la importancia que tiene para ella tener un trabajo. “Para mí lo más importante es tener un trabajo, me siento bien y me gusta aprender cosas nuevas”. Zabalza ha recalcado que todas las personas deben tener las mismas oportunidades y derecho al empleo. “Tengo derecho a trabajar como cualquiera, aunque necesito apoyo, pero para eso tengo a mi preparadora laboral que me da pautas y me apoya. Acceder a nuestro propio empleo es nuestro derecho”, ha asegurado.

A continuación, Nerea Montejo, técnica del programa ha explicado la nueva web que se ha creado para el proyecto (tejiendoredesnavarra.com). “Una web accesible, bilingüe en castellano y euskera y con un apartado específica de Lectura Fácil”. Asimismo, la web cuenta con una sección llamada “La Sala” en la que las empresas navarras tendrán su propio espacio para compartir propuestas, debatir y crear alianzas.

Por último, Mª Eugenia Hernández, directora de Recursos Humanos de Carrefour y Miguel Ángel Ortiz, administrador de Ikastola San Fermín han relatado su experiencia con el Empleo con Apoyo en sus empresas. “El Empleo con Apoyo, con el que trabajamos desde 2005, nos parece una buena oportunidad para la inserción laboral y dar visibilidad en nuestras plantillas. El ECA ha servido para la inserción real y para ello es clave la preparadora laboral. Las personas que tenemos insertadas en nuestra empresa son totalmente autónomas, están integradas y son uno más en la empresa”, ha comentado Hernández.

Por su parte, Miguel Ángel Ortiz ha contado su experiencia con Itziar, trabajadora en el comedor escolar. “La experiencia es muy positiva y además para nosotros es importante que Itziar participara y tuviera contacto con el alumnado. Ella dice que está es su segunda casa y para nosotros esta es una experiencia social y personal muy reconfortante”.