Nuevo Casino Eslava, una entidad comprometida con la Asociación Síndrome de Down Navarra

El Nuevo Casino Eslava de Pamplona eligió a la Asociación Síndrome de Down de Navarra durante todo el año 2022 para ser la entidad a la que dar visibilidad en sus actos y eventos más importantes. "Sin duda, una magnífica oportunidad para lograr difusión del trabajo que realizamos por y para las personas con síndrome de Down en nuestra entidad y para conseguir un cambio de mirada", explican desde la asociación situada en el número 18 de la calle Cataluña de Pamplona.

Una colaboración que ha finalizado ahora con la contratación de una persona con síndrome de Down de la entidad y que desde la asociación quieren agradecer enormemente. "El apoyo del Nuevo Casino Eslava a nuestra entidad supone un avance por y para la inclusión real y la participación social de las personas con síndrome de Down", aseguran.

Asociación Síndrome de Down de Navarra

La Asociación Síndrome de Down de Navarra es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por las personas con síndrome de Down mediante acciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a la defensa de sus derechos. Actúa en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. La asociación está federada en Down España (Federación Española de Instituciones para el síndrome de Down).