Javier Esparza: “Adanero y Sayas sabrán qué están haciendo con parte del dinero que recibía UPN”

una subvención a los partidos para gastos de funcionamiento según los diputados que tienen. UPN ha recibido 248.000 euros en 2022 y otros 12.700 para seguridad. Así lo detalla el BOE, el Boletín Oficial del Estado, como ha podido comprobar este periódico. El Congreso dapara gastos de funcionamiento según los diputados que tienen.. Así lo detalla el BOE, el Boletín Oficial del Estado, como ha podido comprobar este periódico. Javier Esparza afirma que hay un dinero, en torno a 120.000 euros, que este último año no ha llegado al partido.

UPN no ha dado ningún paso para que sean declarados tránsfugas Carlos García Adanero y Sergio Sayas, pese a dejar UPN y no el escaño, ¿por qué?

Porque no somos quienes lo determinamos. ¿Para qué montar más número? Todo el mundo sabe lo que han hecho, es tan evidente que no parece necesario convocar el pacto antitransfuguismo, máxime cuando en él no está el PP.

¿Usted cree que son tránsfugas?

Sí, pero no lo tengo que decidir yo.

UPN ¿sigue recibiendo el dinero del Congreso por los dos diputados?

Hay una parte que sí y otra que antes recibíamos y ahora no.

¿Van a tomar alguna medida?

Podemos hacer poco y el señor Sayas y el señor Adanero sabrán qué están haciendo con ese dinero.

¿Cuánto ha recibido UPN y cuánto habrían dejado de recibir?

No tengo el dato de cuánto recibe UPN pero sí de ese dinero que antes venía y ahora no viene y que en un año son en torno a 120.000 euros.

¿Está diciendo que aparte de los sueldos que cobran, ambos diputados tienen 120.000 euros?

En torno a esa cantidad.

¿Y deben dar cuentas a alguien?

(Se encoge de hombros).

Si ustedes hubiesen denunciado el transfuguismo, a lo mejor ese dinero no lo hubiesen recibido.

No, no tiene nada que ver.