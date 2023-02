Elecciones Javier Esparza: "Nos votarán socialistas moderados que no apoyarían una lista con el PP" Sostiene que hubiera sido “irresponsable” reeditar Navarra Suma cuando las encuestas les dan más escaños por separado y así “más posibilidades de que PSN y EH Bildu no sigan gobernando”. Aunque afirma que el PP no es el “enemigo”, asegura que el partido de Feijóo sólo quiere “debilitar a UPN”.

