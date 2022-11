Chivite lanza al PSN a la carrera electoral cargando contra Navarra Suma

este sábado al comité regional de los socialistas, un acto que ha escenificado la ruptura de puentes de los socialistas con Navarra Suma. En clara clave electoral, Apelotonados en la sala principal de la sede local del PSN en Pamplona, un centenar largo de afiliados y cargos locales ha asistido, un acto que ha escenificado la ruptura de puentes de los socialistas con Navarra Suma. En clara clave electoral, María Chivite , presidenta de Navarra y líder de los socialistas, ha lanzado al PSN a la carrera electoral a 184 días de la cita con las urnas. Y la consigna es clara: Navarra Suma es el enemigo a batir.

En un discurso de 20 minutos, María Chivite ha sacado pecho de la gestión de su gobierno a lo largo de los últimos tres años y ha apuntado directamente a las proximas elecciones de mayo. "El partido activa la maquinaria para preparar las distintas candidaturas, los programas, etc. Estamos llegando al final de una legislatura que se está desarrollando como un gobierno que avanza en cuestiones estratégicas y sensibles, cuando había gente que no daba un duro por nosotros. Muchos cuestionaron este gobierno, creían que la minoría parlamentaria nos llevaría por delante. Hay quien sigue recurriendo al insulto, a la mentira para tratar de recuperar un gobierno que perdieron y aún no han asimilado. Pero hemos sacado adelante todas las iniciativas legislativas que el gobierno ha presentado en el Parlamento", ha comenzado.

el señor Esparza, no vino a reunirse con el Gobierno, hace tiempo que prefiere autoaislarse, quedarse en la indiferencia política, no lo entiende nadie con sentido común. Para qué está. Nadie que pretenda gobernar puede hacerlo sin gobierno y con una propuesta absolutamente vacía", ha tacado. La líder socialista ha señalado directamente a Javier Esparza , presidente de UPN , como ejemplo de oposición estéril. "Este acuerdo de presupuesto lo hemos alcanzado con transparencia, igual que los anteriores, con quien ha querido sentarse a dialogar y confrontar propuestas, no tenemos nada que ocultar. Eso no está reñido con la ideología. El portavoz de Navarra Suma,, no lo entiende nadie con sentido común. Para qué está. Nadie que pretenda gobernar puede hacerlo sin gobierno y con una propuesta absolutamente vacía", ha tacado.

OBJETIVO: CRECER EN VOTOS

Y para conseguir reeditar un Gobierno de Navarra liderado por los socialistas en 2023, Chivite no ha ocultado su principal necesidad: crecer en votos: "Somos un gobierno estable, eficaz, resolutivo y que planifica y trabaja en lo importante. Es un gobierno que funciona y con una impronta socialista en la presidencia. Estamos demostrando que cuando un socialista lidera el gobierno Navarra avanza en la senda de la igualdad de oportunidades. Nuestro proyecto es la mejor carta de presentación ante la ciudadanía de cara a las próximas elecciones. Tenemos un objetivo claro: crecer, ampliar nuestro apoyo social. No nos van a encontrar en confrontaciones estériles, ni en el recorte de derechos. Nosotros aportamos serenidad en la incertidumbre".