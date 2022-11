Javier Esparza acusa a Chivite de "radicalizar" al PSN y de "fortalecer" a EH Bildu "a cambio de un sillón"

acusado a la presidenta del Gobierno, haber “fortalecido” a EH Bildu con sus pactos y de haber radicalizado al Partido Socialista de Navarra a cambio de “un sillón”, por su “interés personal”. Javier Esparza , portavoz de la coalición Navarra Suma , ha María Chivite , dey de haberpor su “interés personal”.

Esparza ha respondido así a la presidenta del Gobierno, quien en su discurso de apertura del debate del Estado de la Comunidad ha afirmado que todavía le esperan a Navarra días “difíciles” , en el marco de la crisis energética y de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que ha apelado a la “unidad” de la oposición, haciendo un llamamiento expreso a Navarra Suma para que “vuelva a la institucionalidad que tuvo en otros momentos”.

ha replicado que Chivite ha propiciado “el blanqueamiento” de Esparzade EH Bildu , “de los testaferros de ETA, como los calificó el Tribunal Supremo”, “de los representantes políticos de los asesinos de ETA”. “Va a ser la primera dirigente del PSN que ha entregado las llaves de Navarra a EH Bildu y que se ha plegado a sus exigencias sin requerirles a cambio que reconozcan su pasado, que condenen los asesinatos y el dolor que causó ETA, que se arrepientan y pidan perdón sincero y que ayuden a resolver los crímenes que quedan por esclarecer. Usted, señora Chivite. A cambio de un sillón y un cuadro en la galería de presidentes del Gobierno de Navarra", ha sostenido.

Esparza ha continuado afirmando que EH Bildu “no ha cambiado", "la que ha cambiado es usted -dirigiéndose a Chivite- y la dirección del PSN, que no sus votantes", para subrayar que los objetivos de EH Bildu siguen siendo “los mismos”, "anexionar Navarra a su Euskalherria inventada", "sin renunciar a su pasado", aunque su estrategia le lleve hoy al “pragmatismo político”.

Pese a ello, Esparza le ha recordado las veces que Navarra Suma ha tendido la mano en esta legislatura, incluso para la aprobación de unos presupuestos, y ha calificado de “cinismo” la postura de Chivite al afirmar que Navarra Suma está fuera de la institucionalidad.

"HA DESTROZADO LA SANIDAD NAVARRA"

El portavoz de Navarra Suma ha acusado también a María Chivite de acabar la legislatura dejando una Comunidad “peor” que la encontró. "Deja a numerosos colectivos enfadados, decepcionados y engañados. Policías forales -decenas de los cuales esta misma mañana han recibido a la presidenta con carteles de dimisión-, bomberos, personal sanitario, transportistas, agricultores, ganaderos, cazadores, autónomos, empresarios y ciudadanos que cada vez pagan más impuestos y reciben peores servicios públicos", ha enfatizado el portavoz de Navarra Suma. Este ha subrayado que el Gobierno de Navarra ha perdido una oportunidad pese a haber disfrutado “de vientos favorables”. Ha citado entre otros la mayor disponibilidad presupuestaria “3.923 millones más en esta legislatura y 5.116 millones más que en el último Gobierno de UPN”. Ha acusado al Gobierno de Navarra de “dilapidar” la herencia que dejó UPN con una Comunidad “puntera” en servicios sociales.

Así, Esparza ha acusado al Gobierno de Navarra de haber "destrozado" la sanidad pública navarra. "Con el mayor presupuesto de la historia, hoy Navarra ha alcanzado con usted las mayores listas de espera nunca conocidas. Escuche bien -se ha dirigido- Navarra es la segunda comunidad con más personas por número de habitantes que esperan una consulta en España". "A 38.000 navarras no se les ha hecho una mamografía a tiempo, con las consecuencias que pueden tener esos retrasos", ha añadido.

Asimismo, el portavoz de Navarra Suma ha aludido al "empeoramiento" de Navarra en los indicadores sociales que miden pobreza y exclusión. También ha criticado que cuando empezó la legislatura, "Navarra tenía la tasa de paro más baja de España. Con la última EPA, Navarra ha pasado a ocupar el sexto lugar. Asimismo, se ha referido a la creación de empresas "que en el último año ha disminuido un 54%".

En cuanto a política fiscal, Esparza ha acusado a Chivite de haber "cedido" de manera "flagrante" respecto a sus posiciones anteriores en la política fiscal "renunciando a utilizar nuestro régimen foral y nuestra política fiscal para ayudar a los navarros"

Los navarros -ha concluido Esparza- no pueden estar más tranquilos con usted.Les engañó y volverá a hacerlo si está en juego su sillón. Yo -ha enfatizado- no voy a engañar a los navarros. Les voy a seguir hablando muy claro: no va a ser sencillo darle la vuelta a la situación en la que han dejado Navarra. Pero cuanto antes pongamos freno a este despropósito, antes `podremos hacerlo.