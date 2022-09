Seguridad Ciudadana de Policía Foral se planta a los llamamientos forzosos

Ley de Policías de Navarra y los ‘llamamientos forzosos’ para cubrir la falta de personal en el cuerpo, ayer fueron los propios agentes los que emitieron un comunicado criticando estos y otros aspectos. Una iniciativa del Área de Seguridad Ciudadana del cuerpo asegura en una nota que han decidido “no poner más” de su tiempo libre, “no acudiendo voluntariamente (por horas extras) a cubrir el déficit de personal” generado por el Gobierno de Navarra y la Jefatura. Como respuesta, critican, han recibido los “llamamientos forzosos”. Al menos los sindicatos APF, CSIF/SPF y CC OO mostraron su respaldo al comunicado, en el que reclaman una docena de medidas “urgentes”. Si hasta ahora habían sido los sindicatos y la comisión de personal de Policía Foral los que habían denunciado públicamente la falta de desarrollo de lay los ‘llamamientos forzosos’ para cubrir la falta de personal en el cuerpo, ayer fueron los propios agentes los que emitieron un comunicado criticando estos y otros aspectos. Una iniciativa deldel cuerpo asegura en una nota que han decidido “no poner más” de su tiempo libre, “no acudiendo voluntariamente (por horas extras) a cubrir el déficit de personal” generado por el Gobierno de Navarra y la Jefatura. Como respuesta, critican, han recibido los “llamamientos forzosos”. Al menos losmostraron su respaldo al comunicado, en el que reclaman una docena de medidas “urgentes”.

La nota, en la que se anima a unirse a todo el colectivo, recuerda que la Ley de Policías de Navarra obligaba al Gobierno de Navarra a reglamentarla para el 1 de enero de 2019, pero aún no lo han hecho. “¿Inacción?, ¿dejadez?, ¿incompetencia?, ¿pasotismo? Solo ellos y el jefe de la Policía Foral saben la respuesta. Mientras tanto, los policías forales seguimos dando la cara y concediendo nuestro tiempo libre. Tiempo que restamos a nuestras familias para sacar adelante a la Policía Foral y para que el ciudadano no perciba el malestar, la crispación y el hartazgo al que nos han llevado. El ciudadano no se lo merece, pero nuestras familias tampoco”. Por este motivo, “después de estar haciendo turnos de más de doce horas sin protestar”, han decidido no cubrir con su tiempo libre este déficit de personal.

La respuesta que han obtenido, añaden, han sido los ‘llamamientos forzosos’, “vulnerando incluso la conciliación familiar”. Según el comunicado, los primeros en “plantarse” fueron los agentes de Prevención de Tudela. El jefe del cuerpo les convocó, junto a los compañeros de Tráfico, pero los agentes no asistieron a la reunión, sigue el comunicado. “No debió sentar muy bien, dado que a las 48 horas comenzaron los llamamientos forzosos”, dice la nota.

Entre sus reivindicaciones están la aprobación de reglamentos de jornada, de indemnización por vestuario y de Comisiones de Servicio e Interinidades; adecuar el precio de la hora extra, reglamentar la bolsa de horas, compensación económica por trabajar en San Fermín, remunerar como festivos los sábados y domingos, ampliación de las coberturas sociosanitarias, formación y material de calidad...