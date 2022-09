Induráin sostiene que la atención presencial va aumentando y alcanzó en agosto el 62%

Santos Induráin, ha respondido a las críticas de La consejera de Salud,, ha respondido a las críticas de Navarra Suma en el Parlamento que “una vez normalizado este efecto de la pandemia” en términos generales se va dando la vuelta a la atención presencial en Salud que en agosto fue del 62% frente a un 38% no presencial, cuando “la proporción era inversa hace más o menos un año”.

La consejera ha detallado que entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2022 la actividad presencial ha aumentado un 24%. No obstante, ha matizado que no se puede dar por sentado que un tipo de atención es buena y otra mala, defendiendo que se han dado experiencias y avances de atención no presencial ligada a las nuevas tecnologías por ejemplo.

FACILIDAD DE ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA

Por otro lado, ha recalcado que en Navarra cerca del 80% de las peticiones de cita en Salud que surgen de forma no programada “son atendidas y además presencialmente en menos de 24 horas”. “Solo una de cada 10 tarda más de 4 días”. Indicó que la media en España según el barómetro sanitario era de 9 días.

La consejera ha respondido a las críticas de Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, asegurando que este grupo no las demuestra con datos. Ha indicado que se está planteando de forma “recurrente” el debate sobre presencialidad sí o no, cuando es “simplificador”, ya que “de lo que hay que hablar es si se da o no la atención” que los pacientes “necesitan”.

Induráin ha señalado que le preocupa que no se calibre que hay críticas al departamento que al final “contra quien van es contra profesionales que se dejan la piel” en la atención sanitaria, alusión que ha provocado protestas desde las filas de NA+.