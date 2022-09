Los grupos reclaman al Gobierno de Chivite “todos los esfuerzos” en apoyo de VW Navarra

apoyo a Volkswagen Navarra, después de que la semana pasada el comité de empresa alertara de que con las producciones previstas para 2026 no habría trabajo suficiente para mantener la actual plantilla, que se sitúa en torno a 4.700 empleados. Los principales grupos del Parlamento navarro han reclamado al Ejecutivo de María Chivite que realice todos los esfuerzos posibles en, después de que la semana pasada el comité de empresa alertara de que con las producciones previstas para 2026 no habría trabajo suficiente para mantener la actual plantilla, que se sitúa en torno a 4.700 empleados.

Los grupos han abordado este tema en la rueda de prensa posterior a la reunión que celebra los lunes la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara, cuando se les ha preguntado si creen que el Gobierno de Navarra está haciendo lo suficiente o puede hacer más para apoyar a la planta de Landaben.

EL PSN PIDE “TRANQUILIDAD” Y “NO GENERAR INCERTIDUMBRE”

Frente a los mensajes de otros grupos, el socialista Ramón Alzórriz ha sostenido que ya trabajan en coordinación la parte social de la empresa y el Gobierno de Navarra y que hay un compromiso por la productividad y la calidad en la plantilla y una “determinación” en los gobiernos de España y Navarra para que la factoría navarra tenga futuro. Ha señalado que hay que trasladar “tranquilidad” y “no generar incertidumbre” como a su juicio están haciendo algunos partidos y medios de comunicación. En este sentido ha indicado que el tiempo ha mostrado que no tenían razón “los que vaticinaban desastres”.

NA+: “EL GOBIERNO DE CHIVITE DEBE DEFENDER LOS INTERESES DE NAVARRA”

El representante de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que su grupo está siendo “escrupuloso” en sus pronunciamientos para “no interferir”, pero ha resaltado que ya llevan tiempo advirtiendo de esta situación. “Nadie ha dicho que se va a cerrar” la planta. “El Gobierno tiene la obligación de decir la verdad y si es complicada tendrá que decirla”.

Pérez-Nievas ha indicado que hay una gran presión social en Cataluña para que las inversiones vayan a la planta de Seat Martorell. En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo de María Chivite que participe en todos los órganos que se articulen para defender “de manera directa los intereses de Navarra” y no los del Partido Socialista” ni los del presidente de ese partido y del Gobierno central, Pedro Sánchez, ya que a su juicio no coinciden. “Nos da la impresión de que no lo está haciendo”, ha agregado.

GEROA BAI RECALCA QUE AHORA ES NECESARIA UNA ESPECIAL ACTUACIÓN

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, señaló que “claro” que el Gobierno de Navarra está trabajando en apoyar a la factoría de Landaben y que así se lo traslada el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, que es de Geroa Bai. “Pero sí creemos que Navarra debe hacer y sus instituciones, el Gobierno a la cabeza, una especial apuesta en el seno de esa estrategia ibérica, que es la propuesta que lleva a cabo en estos momentos la propia empresa, una apuesta, una defensa, no sólo encendida, sino acompañada de las inversiones, los contactos necesarios y también la defensa política necesaria desde la primera institución del Gobierno de la Comunidad foral en la importancia, el valor añadido y las oportunidades que para todo el conjunto de elementos supone la propia planta de Navarra”.

EH BILDU: EL GOBIERNO DEBERÁ REALIZAR TODOS LOS ESFUERZOS

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, ha indicado que el Gobierno estará trabajando y tendrá que realizar todos los esfuerzos posibles para que la capacidad de producción permita no reducir la plantilla de Volkswagen Navarra en esta transición al vehículo eléctrico.

Araiz ha destacado la postura unánime que está manteniendo el comité de empresa de la factoría navarra en defensa de los puestos de trabajo, pero al mismo tiempo ha señalado que este asunto no está en manos de Navarra, con un PERTE que perfila el Gobierno “de Madrid” y una decisión que depende de una multinacional.

PODEMOS: UNA REIVINDICACIÓN UNÁNIME QUE SE ESTÁ HACIENDO

Podemos, Mikel Buil, ha coincidido con Araiz en que "es evidente que los centros de decisión sobre una cuestión tan importante para Navarra no están ni en el Gobierno de Navarra ni en el Parlamento". "Están en manos de una multinacional y si hablamos del PERTE, en manos del Gobierno central. Por eso, es clave adscribir desde el Gobierno y los grupos que le apoyamos la reivindicación unánime del comité de empresa. Es vital, seguir impulsando la voz de Navarra frente al Gobierno Central y la propia multinacional. Y no nos cabe ninguna duda que se esto se está haciendo.

I-E: “EL GOBIERNO TIENE EL DEBER Y LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR LOS TRABAJADORES DE VW”