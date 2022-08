Esparza, sobre la compra de mascarillas: "Podría ser solo la punta del iceberg"

UPN y portavoz parlamentario de NA+, Javier Esparza, considera que los presuntos incumplimientos detectados en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia "podrían ser solo la punta del icerberg" y asegura que no se solventan con el la "cabeza de turco". El presidente dey portavoz parlamentario de, considera que los presuntos incumplimientos detectados en relación con la compra de mascarillas durante la pandemiay asegura que no se solventan con el cese de Pilar Irigoien , a la que ve como

Sodena ha cesado a su directora gerente, Pilar Irigoien, ante los presuntos incumplimientos que la Intervención General de Navarra ha detectado en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia. El Consejo de Administración deha cesado a su directora gerente, Pilar Irigoien, ante los presuntos incumplimientos que la Intervención General de Navarra ha detectado en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Ahora surge esto y mañana veremos a ver qué surge" ha sostenido en declaraciones a Efe Javier Esparza, quien ha opinado que "esto podría ser la punta del iceberg de una gestión nefasta del Gobierno en todo lo que tiene que ver con la compra de materiales durante la pandemia".

Tras remarcar que llevan "mucho tiempo pidiendo contratos, todos los que tenían que ver con la covid", ha denunciado que el Gobierno se los "ha ocultado" y han tenido que "a la justicia para que al final nos dieran toda la documentación".

"El Gobierno ha estado tapando, ocultando y no dando información a la oposición pero con ello ha estado no dando información al conjunto de la sociedad, lo que es gravísimo", ha aseverado el presidente regionalista, quien ha insistido en las "innumerables trabas" que les han llevado hasta a preguntar "por tres veces" y siguen sin respuesta a "cuestiones fundamentales" sobre la gestión de los contratos que tienen que ver con la pandemia.

Con todo esto, ha asegurado, "queda claro el descontrol, la negligencia y el perjuicio al erario público, al dinero de todos" y por eso "el Gobierno va a tener que dar muchas explicaciones".

En este sentido, sin querer entrar a detallar iniciativas que puedan presentar en relación con este asunto, ha avanzado que plantearán preguntas como "por qué se seguía comprando material si las empresas no lo demandaba, ¿ese material es compraba para tenerlo en un almacén?".

También preguntarán por los albaranes que certificaban la llegada de ese material, así como por el precio al que compraba el material la empresa encargada de ello.

"Quedan muchas explicaciones", ha aseverado Esparza, quien ha apuntado que parece que "todo gira en torno a si hubo un acuerdo de Gobierno. Es evidente que no lo hubo, pero es evidente que todo el Gobierno conocía la operación, desde la presidenta hasta el último miembro lo conocía, porque lo han publicitado, han hecho notas de prensa", ha recalcado.

Por todo ello ha concluido que "la responsabilidad es del Gobierno, pero se cesa a la directora de Sodena, que seguramente no habrá hecho las cosas del todo bien pero me da la sensación de que es una cabeza de turco, todo se ha hecho con el conocimiento y la bendición de Elma Saiz, consejera delegada de la Corporación Pública Empresarial, y la responsabilidad es del Gobierno".

"No me parece que se solvente con el cese de la señora Irigoien porque todo lo que estaba haciendo seguro que estaba avalado por sus superiores y en este caso la superiora máxima es Elma Saiz", ha insistido Esparza, quien ha apuntado que la presidenta María Chivite también hizo declaraciones sobre este tema, tras lo que se ha preguntado "si no sabía que había que adoptar un acuerdo de Gobierno".