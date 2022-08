El Ejecutivo foral aprueba incrementar un 12% los sueldos de las educadoras de escuelas infantiles

En concreto, las directoras de las escuelas infantiles tendrán un sueldo de 23.753,94 euros, frente a los 23.289 euros fijados hasta el momento, lo que supone un incremento del 2%.

La retribución para las educadoras será de 19.704,86 euros, frente a los 17.215 que percibían hasta ahora, un incremento del 12%.

En el caso del personal de limpieza, la retribución será de 17.161.000,34 euros, frente a los 14.408 euros que cobraba hasta ahora, un incremento del 19%

Además, se incrementará la financiación destinada a sustituciones hasta alcanzar el 8%.

Carlos Gimeno ha señalado que la propuesta de Educación "ha sido aceptada por la Federación Navarra de Municipios y Consejos y por las noticias que yo tengo entiendo que a la Plataforma 0-3 -convocante de una huelga en el sector antes del verano - no le parecía suficiente". "Las conversaciones se van a reanudar en septiembre, pero me parece que ésta es una actuación absolutamente inédita, sin parangón, en el primer ciclo de educación infantil", ha afirmado, para señalar que "la sociedad no entendería" una nueva huelga.