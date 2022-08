Diez claves que definen Navarra en el Amejoramiento

El Amejoramiento, que es como se conoce a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero (Lorafna), regula todo aquello que caracteriza a la Comunidad foral, desde cuál es su capital a sus símbolos, sus instituciones y cada una de sus competencias propias.

1. NAVARRA QUÉ ES, SU TERRITORIO Y CAPITAL

“Navarra es una Comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible e integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos”, recoge el Amejoramiento. Su territorio está integrado por el de los municipios que forman parte de sus merindades históricas de Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa y Olite, agrega la ley. Su capital es Pamplona.

2.LOS SÍMBOLOS DE LA COMUNIDAD FORAL

El escudo de Navarra “está formado por cadenas de oro sobre fondo rojo, con una esmeralda en el centro de unión de sus ocho brazos de eslabones y, sobre ellas, la Corona Real, símbolo del Antiguo Reino de Navarra”. La bandera “es de color rojo con el escudo en el centro”. Un tercer símbolo, el Himno de Navarra, denominado “Himno de las Cortes”, se regula en la Ley foral de Símbolos, y su letra, en castellano y euskera, dice: “Por Navarra tierra brava y noble, siempre fiel, que tiene por blasón la vieja ley tradicional. Por Navarra pueblo de alma libre proclamemos juntos nuestro afán universal. En cordial unión, con leal tesón, trabajemos y hermanados todos lograremos honra, amor y paz”.

3. LAS LENGUAS, EL CASTELLANO Y EL EUSKERA

El castellano es la lengua oficial de Navarra. El vascuence también tiene carácter de lengua oficial pero sólo en las zonas vascoparlantes de Navarra, recoge el Amejoramiento que señala que una ley determinará dichas zonas. Es la ley foral del Euskera, que divide la Comunidad foral en tres zonas lingüísticas en función del uso del euskera: vascófona, mixta y no vascófona. La primera, situada en la zona norte, es la única en la que el euskera es oficial junto al castellano.

4. HAY 3 INSTITUCIONES FORALES, ¿CUÁLES SON?

Las instituciones forales son el Parlamento o Cortes de Navarra;el Gobierno de Navarra o Diputación Foral, y la tercera, la presidencia de la Comunidad foral que ocupa la persona que está al frente del Gobierno.

5. LA CÁMARA DE COMPTOS FISCALIZA EL GASTO PÚBLICO

Navarra cuenta históricamente con un órgano propio de fiscalización externo de la gestión económica y financiera del sector público, la Cámara de Comptos. Su misión es garantizar que las administraciones públicas manejan de manera adecuada el dinero que los ciudadanos aportan con sus impuestos. Es el tribunal de cuentas más antiguo de España, ya que se constituyó en 1365. Tras un paréntesis de inactividad de más de 140 años, fue restablecido en 1980. Ademas de su función fiscalizadora, asesora al Parlamento en materias económico-financieras.

6. AUTONOMÍA FISCAL: EL CONVENIO ECONÓMICO

Navarra, por sus derechos históricos, tiene un sistema de financiación propio, el Convenio Económico. El Gobierno foral tiene potestad para establecer y recaudar los impuestos que corresponden a su territorio. Puede impulsar tributos distintos en impuestos directos como el IRPF o el de Sociedades que pagan las empresas. No ocurre lo mismo con lo impuestos indirectos como el IVA en los que debe ajustarse a lo establecido en España y Europa. Uno de los límites de la autonomía tributaria de Navarra es que la presión fiscal global de sus ciudadanos debe ser equivalente a la que tienen los del resto de España. Con los ingresos que obtiene, la Comunidad foral financia los servicios públicos de su competencia (sanidad, educación, carreteras, políticas sociales...). Mediante una contribución anual conocida como aportación, abona al Estado el gasto que corresponde a las competencias que no tiene asumidas y que presta el Gobierno central, además de participar en el fondo que corrige las diferencias económicas entre comunidades. El Convenio Económico es fruto del pacto entre Navarra y el Estado: no puede modificarse unilateralmente.

7. ADMINISTRACIÓN LOCAL, COMPETENCIA HISTÓRICA

Es una competencia tradicional de Navarra. Eso sí, la Lorafna indica que los municipios gozarán como mínimo de la autonomía que se reconozca a los del resto de España.

8. LAS HERENCIAS LAS REGULA EL DERECHO CIVIL FORAL

Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho Civil foral o Fuero Nuevo, con su regulación en aspectos relacionados con la familia, las sucesiones o las herencias. Por ejemplo, en Navarra uno puede dejar su herencia a quien quiera. A diferencia del resto de España no existe la legítima (parte de la herencia que debe ser para los hijos).

9. POLICÍA FORAL PROPIA Y COORDINACIÓN CON EL RESTO

Corresponde a Navarra regular el régimen de la Policía Foral y podrá ampliar sus fines y servicios. Corresponde a la Comunidad foral igualmente la coordinación de las policías locales de Navarra, "sin detrimento de su dependencia de las respectivas autoridades municipales o concejiles". El Amejoramiento también regula la coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a través de una Junta de Seguridad integrada por miembros de las dos administraciones.

10. REFORMA DE LA LORAFNA: NO PUEDE SER UNILATERAL, SINO UN PACTO

El Amejoramiento no se puede cambiar unilateralmente. La iniciativa para reformarlo corresponde al Gobierno navarro o al central. Ambos lo negociarán y su acuerdo será sometido a la aprobación del Parlamento navarro y de las Cortes.