La Plataforma 0-3 se encadena y critica el "ninguneo"

Representantes de la Plataforma 0-3 se han encadendo esta tarde ante la sede de la FNMC al conocer que a diferencia de otros miércoles éste no se reuniría el órgano constituido junto con el Gobierno para tratar de sus reivindicaciones laborales, un "ninguneo que va a más" después de casi dos meses de huelga en las escuelas infantiles municipales.

Eider Garde, portavoz de la Plataforma, ha indicado que la decisión de este miércoles supone que "no respetan si quiera las reglas de juego que han puesto ellos" y refleja además "una falta de compromiso" ya que, ha puntualizado, este órgano "quedó en su constitución en reunirnos todos los miércoles a las 16:00 horas hasta que se aclarase la huelga y ellos han incumplido".

Tras precisar que les han informado este miércoles por email que la reunión no tendría lugar por no haber respondido a la oferta del Gobierno, Garde ha comentado que la intención de la Plataforma era presentar en este encuentro una alternativa a esa propuesta, que en su día calificaron de "insuficiente e insultante" ya que a su juicio tenía como "único objetivo" la desconvocatoria de la huelga pero "no el de dignificar el ciclo".

Hoy "solo nos han dicho que como no hemos contestado por email a su propuesta no convocaban la reunión, así que imaginamos que están esperando que les traslademos una contestación que querrán por esa vía, por email, pero eso no era lo que acordamos", ha subrayado.

En toco caso Garde ha señalado que intentarán hacer llegar a las partes este miércoles su respuesta "por escrito y con todos los detalles para que no haya dudas", y "como a nosotras nos contestan de miércoles en miércoles" no creen que puedan abordarla con el Gobierno y la FNMC antes de la próxima semana.

Entre tanto ha confirmado que la Plataforma mantiene la huelga y las movilizaciones, mañana jueves a las 08:30, 13:00 y 16:00 horas frente al Parlamento de Navarra, que celebra sesión plenaria.