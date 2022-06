Sindicatos y patronales firman hasta 2024 el nuevo Acuerdo para la Educación Concertada

más de 2.400 trabajadores de la educación concertada en Navarra contarán con un nuevo acuerdo laboral para los dos próximos cursos. Los sindicatos de la red USO y mantiene el grueso del anterior acuerdo e incluye algunas mejoras en temas como la reducción de la jornada lectiva a partir de los 57 años, las sustituciones, formación y el compromiso de revertir los últimos recortes salariales. El sindicato Loscontarán con un nuevo acuerdo laboral para los dos próximos cursos. Los sindicatos de la red UGT , SEPNA-FSIE, LAB CCOO han firmado un acuerdo con las patronales: ANEG, Federación Navarra de Ikastolas CECE y FED ACES. El textoen temas como la reducción de la jornada lectiva a partir de los 57 años, las sustituciones, formación y el compromiso de revertir los últimos recortes salariales. El sindicato ELA , con casi un 14% de representatividad en el sector, se ha quedado fuera “al conocer el acuerdo una vez ya firmado”. Lo está estudiando y decidirá su postura en la asamblea de afiliados de mañana.

El Acuerdo para la enseñanza Concertada tendrá una duración del 1 de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2024, en él se mantienen los puntos del anterior acuerdo y contempla algunas mejoras. Por ejemplo, se garantizarán las sustituciones en los permisos sin sueldo a partir del 7º día. Entre los días 3 y 6 si el motivo es el siguiente: enfermedad de familiares hasta 2º grado, para la adopción de niños y para la formación, con autorización de la dirección. Además, se garantiza plaza en la formación online siempre que no sea necesaria la tutoría. Y en la reducción de jornada lectiva desde los 57 años y los posteriores, se incluye el compromiso de la patronal de promover que esas horas no se utilicen para actividades grupales con alumnado (guardias, bibliotecas, recreos, etc).

Recuperar el 1% que les falta

Además, el acuerdo firmado contempla un compromiso para revertir el recorte del 1% realizado a los trabajadores en 2016 pendiente de recuperar. Se hará en los presupuestos de 2023.

Los sindicatos firmantes, que han venido realizando movilizaciones durante los últimos meses para exigir una verdadera negociación con Gobierno y patronales, realizan “una valoración positiva” del texto, como en el caso de UGT. Destaca SEPNA-FSIE que “se consolida el Acuerdo anterior y se produce una mejora en varios de los puntos”. Y para LAB “Se ha llegado a un acuerdo sin recortes y con algunas mejoras”.

Desde ELA, único no firmante, recuerdan que en este tiempo han realizado movilizaciones y participado en reuniones entre sindicatos y Gobierno y sindicatos y patronales hasta que entregaron su plataforma de mejoras a todos los agentes y exigieron para seguir negociando que estuvieran presentes en la misma mesa las tres partes, lo que no se logró. “Esta última negociación introduce alguna novedad en principio muy poco relevante y sin garantías, que analizaremos”, dicen.