Los ingresos por Covid-19 en Navarra se reducen a la mitad durante la última semana

Los principales indicadores de seguimiento de la pandemia marcan una tendencia descendente, según el último Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Así, la incidencia semanal (1.919 casos, 291 por 100.000 habitantes) encadena tres semanas de descenso continuo, hasta marcar el valor más bajo en dos meses, desde la semana del 28 de marzo al 3 de abril.

También el total semanal de ingresos se reduce casi a la mitad respecto al período precedente, al pasar de 61 a 32. Este descenso, unido al número de altas, ha motivado que el total de pacientes en las diferentes modalidades de hospitalización haya pasado de los 103 que había el lunes 23 de mayo a los 74 con los que se cerró la semana el pasado domingo, casi treinta pacientes menos.

Pese a ese descenso de un 29% de los casos con respecto a la semana precedente, y aunque la bajada se produce en todos los grupos de edad, el informe advierte de que la tasa más alta sigue observándose en los mayores de 75 años.

CEDIDA

Además, Salud Pública señala que los ingresos se explican por la incidencia todavía elevada en los mayores de 65 años, por lo que continúa recomendando que, mientras haya circulación del SARS-CoV-2, estas personas, así como las que tengan enfermedades crónicas y las que formen parte de su entorno, mantengan un uso prudente de las medidas preventivas, aunque estén vacunadas.

Asimismo, la semana pasada se produjeron cuatro fallecimientos por COVID-19 y no se registraron ingresos en la UCI. El domingo pasado, había dos pacientes ingresados por esta enfermedad en las unidades de intensivos de Navarra, frente a los cuatro con los que se inició la semana.

El último análisis del Ministerio de Sanidad publicado este martes refleja una tasa de ocupación hospitalaria de 9,98 pacientes por 100.000 habitantes en Navarra (el decimoséptimo puesto entre las comunidades autónomas) y una tasa de ocupación en la UCI de 0,30 por 100.000 habitantes (en el puesto decimoctavo en el conjunto del Estado).

Sobre la vigilancia para la detección temprana de la pandemia, el informe del ISPLN señala que, en la última semana ha descendido la presencia de material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la Comarca de Pamplona y se ha mantenido estable en la depuradora de Tudela, en comparación con la semana previa. En lo que se refiere a la secuenciación de muestras, sigue el predominio absoluto de la subvariante ómicron BA.2.

En cuanto a la mortalidad general en Navarra, en la semana del 16 al 22 de mayo (última semana con datos completos), se registraron 100 defunciones, cifra dentro del rango normal. De estas defunciones, tres fueron confirmadas para COVID-19.

Continúa abierta la citación para la vacuna por los canales habituales

El Departamento de Salud recuerda que en todos los grupos de edad está abierta la citación para recibir la vacuna, que se gestionará preferentemente “online” en la web citasalud.navarra.es. También es posible hacerlo por correo electrónico a través de la dirección mailto:citas.vacunacion@navarra.es, o por teléfono, en función del área de salud de residencia: 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona; 948 370 140 para la de Tudela; y 948 370 135 para la de Estella-Lizarra.

Hasta el 29 de mayo se habían administrado 1.414.569 dosis de vacuna: 574.702 personas, 87% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, 562.540 (86%) tienen la pauta completa, y 353.961 (54%) tienen además una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 56% tiene además una dosis de refuerzo.

La vacunación muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por COVID-19. La efectividad de las vacunas para prevenir infecciones es menor, y por ello, las personas vacunadas han de mantener también medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. En comparación a las que no lo están, las correctamente vacunadas que llegan a infectarse tienen reducida en más de un 90% la probabilidad de ingreso hospitalario.

Continúa el descenso de la gripe

Sigue detectándose circulación esporádica del virus de la gripe. La semana pasada se confirmaron 19 casos de enfermedad y 9 casos requirieron ingreso hospitalario. En lo que va de temporada se han confirmado 253 casos de gripe que han requerido ingreso hospitalario, 11 en la UCI y 12 han fallecido. Entre los casos subtipados se observa un predominio absoluto del virus A(H3).

Respecto al virus respiratorio sincitial, esa misma semana se confirmaron 7 casos, de los cuales tres fueron en menores de 15 años.