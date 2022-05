Tres investigadores de cáncer en Navarra galardonados en los Programas CRIS de Investigación

Los Programas CRIS de Investigación contra el cáncer han distinguido en esta edición a tres profesionales navarros, Bruno Paiva y Esperanza Rodríguez de la Clínica Universidad de Navarra y Diego Salas, de la Universidad de Navarra

CRIS ha comprometido 11 millones para las investigaciones de 17 científicos para avanzar en la investigación del cáncer en 5 años con líneas innovadoras.

En el caso de Paiva trabajará en gammapatías monoclonales dentro del Programa CRUS Excelencia; Rodriguez investigará la radioinmunoterapia en el ´cáncer de pulmón en el marco del programa CRIS de Talento Clínico; y Salas desde el massachusetts General Hospital Cancer Center se centrará en el cáncer de ovario con ayuda del programa CRIS Out-Back 2021.

Estos ambiciosos programas, que se han convertido en apenas tres años en una referencia en España y en Europa en inversión de investigación, responden a distintas necesidades, siendo especialmente atractivos para los investigadores por su financiación (hasta 1.250.000€) y duración (cinco años), que permite a los investigadores desarrollar sus proyectos en mejores condiciones.

Dª Raquel Yotti, secretaria general de investigación, y el Dr. Mariano Barbacid, uno de los investigadores más relevantes de la comunidad científica, encabezaron la entrega de estos premios, que fueron pospuestos en las dos primeras ediciones por la pandemia. Gracias a estos programas se avanzará en cáncer de colon próstata, pulmón, mama, ovario, leucemia mieloide aguda, melanoma, linfoma folicular y tumores hematológicos.

En el evento, Mariano Barbacid ha explicado la importancia de estos Programas CRIS de Investigación: “Hoy es un día muy importante para la comunidad científica, ya que reunimos a un grupo nutrido de investigadores que cambiarán el panorama actual del tratamiento del cáncer. Doy la enhorabuena a CRIS contra el cáncer por estos Programas a cinco años que se sitúan a nivel de las convocatorias europeas tanto en cuantía económica, como en la duración en el tiempo”.

Diego Megía, fundador y presidente de CRIS contra el cáncer,: “En 2019 quisimos dar un paso adelante creando los Programas CRIS de Investigación para impulsar aún más la investigación con investigadores sobresalientes con proyectos innovadores y avanzar así en la curación del cáncer. Y esto ha sido posible gracias al apoyo de toda la familia CRIS formada por más de 55.000 socios, donantes y empresas y fundaciones amigas. El compromiso de la sociedad, de toda la sociedad, es clave para ganar, juntos, esta batalla. Y en CRIS tenemos claro que vamos a lograrlo”.

“Cuando creamos CRIS lo hicimos con el compromiso de acercar los mejores tratamientos posibles a los pacientes y que tuvieran una segunda oportunidad. Hoy podemos decir que esto es una realidad, estamos ayudando a curar tipos de cáncer que hace años eran incurables y pacientes que antes no tenían alternativa o respondían a tratamientos convencionales se han beneficiado de una nueva terapia personalizada. Ponemos cara y nombre a esos pacientes y no vamos a parar hasta lograr que el 100% de los pacientes se curen. Y para eso necesitamos el apoyo de toda la sociedad para ayudar a que estos magníficos investigadores puedan seguir avanzando”, subraya.

Desde su nacimiento, hace 10 años, CRIS contra el cáncer ha apostado por la investigación para acabar con el 40% de los cánceres que actualmente no tienen tratamiento, abriendo nuevos proyectos y Unidades CRIS en centros de investigación y hospitales públicos para que los avances lleguen cuanto antes a los pacientes y todos ellos se vean beneficiados. “No hemos parado, hemos abiertos nuevos e innovadores proyectos en España, Reino Unido y Francia, con unidades multidisciplinares que están a la vanguardia internacional, pero con estos Programas queremos poner de relevancia la figura del investigador. Si tenemos buenos científicos, pero no tienen ni tiempo ni financiación para investigar, no vamos a conseguir acabar con esta enfermedad”, señala Megía.

Los innovadores Programas CRIS de Investigación han sido posibles al apoyo de los más de 55.000 socios de la fundación y a la cofinanciación de CIMD Intermoney, la Fundación Francisco Soria Melguizo y Fundación Adey, que han apadrinado un programa concreto a lo largo de los cinco años del proyecto. Las investigaciones de estos programas se llevan a cabo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Hospital del Mar Investigacions Mèdiques, Institut de Recerca Biològica (IRB), Clínica Universidad de Navarra, Hospital Clinic, CIC Biogune, Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital de la Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Centre Méditerranéen de Médicine Moléculaire y Massachusetts General Hospital Cancer Center.

Conseguir estar cada vez más próximos a la cura del cáncer es gracias a socios, donantes y fundaciones amigas y empresas como: ACS, Alcampo, Altura, Andbank, Fundación Atlético de Madrid, Ballesol, Banco Santander, BlackRock, C&A, Carrefour, Cesce, CIMD Intermoney, Famosa, Fundación ADEY, Fundación HNA, Fundación Francisco Soria Melguizo, Informa, JLL, Marqués de Murrieta, Openbank, Oysho QBE, Warner Bros, Ricoh y RIU Hotels & Resorts.