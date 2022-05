Al metaverso foral le crece un ‘bot’ chivato

un bot dispuesto a desnudar el tráfico real de visitas de ese espacio virtual en el que el ciudadano, en vez de rellenar formularios a boli, se convierte en un avatar que puede reunirse con el consejero en su despacho. El cántabro Jaime Gómez-Obregón, ingeniero de telecomunicaciones y hacker, ha programado una aplicación de software que registra y guarda continuamente la actividad del metaverso del Gobierno de Navarra. El motivo que le ha llevado idear este programa es su cansancio por las dificultades que suponen muchos de los trámites digitales esenciales. “Algunos -afirma- ya estamos hartitos de unos servicios públicos llenos de inteligencia artificial, ciudades smart y ahora metaversos ‘chirripitifláuticos’…” Jaime Gómez-Obregón espera obtener así “datos reales” para cuando venga “el político de turno a contarnos del éxito galáctico de esta cibermagufada con dinero público”. Apenas tiene unas semanas de vida y al metaverso del Gobierno de Navarra ya le ha crecidoen el que el ciudadano, en vez de rellenar formularios a boli, se convierte en un avatar que puede reunirse con el consejero en su despacho. El cántabro, ingeniero de telecomunicaciones y hacker, ha programado una aplicación de software que. El motivo que le ha llevado idear este programa es su cansancio por las dificultades que suponen muchos de los trámites digitales esenciales. “Algunos -afirma- ya’…” Jaime Gómez-Obregón espera obtener así “datos reales” para cuando venga “el político de turno a contarnos del éxito galáctico de esta cibermagufada con dinero público”.

Con casi 90.000 seguidores en Twitter, el ingeniero cántabro usa datos y tecnología “para dar más transparencia al sector público”. El tráfico del metaverso foral lo ofrece en la dirección (https://github.com/JaimeObregon/metanavarra). Al mismo tiempo, es comentado de forma sarcástica en la red social Twitter, donde ha colgado un vídeo explicativo con más de 130.000 visitas. Como un justiciero de las redes, este santanderino comenzó con el portal del Gobierno de Cantabria, del que descubrió que su “artificialmente limitado formulario de búsqueda mantenía cautivos miles de contratos”.

‘CHOQUE’ CON GARMENDIA

pensó que se trataba de una medida “efectista” y de puro “marketing”. “No me importa de qué signo político sea un Gobierno, pero como ingeniero y tecnólogo sé que este tipo de iniciativas no sirven para mejorar la relación entre el ciudadano y la Administración. Tal vez lo que tratan es de ocultar otras carencias”. Sugería esto sin saber que Contactado por Diario de Navarra, Gómez-Obregón reconocía este lunes que cuando supo de la noticia de que el Gobierno foral había creado un espacio de metaverso“No me importa de qué signo político sea un Gobierno, pero como ingeniero y tecnólogo sé que este tipo de iniciativas no sirven para mejorar la relación entre el ciudadano y la Administración. Tal vez lo que tratan es de ocultar otras carencias”. Sugería esto sin saber que una opositora navarra había recorrido la semana pasada 8.500 kilómetros para entregar un documento

Al final, gracias a su gran presencia en redes, lo que consiguió realmente este lunes Gómez-Obregón fue llenar el metaverso foral de visitas. Sin embargo, él pretende crear “una reflexión”. Y no le fue mal, porque hasta el propio director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, Guzmán Garmendia, se animó a publicar en redes sociales que el bot no funcionaba bien ya que a él no le detectaba. Garmendia emplazó luego al ingeniero cántabro a participar junto a él en “una conversación pública sobre innovación y metaverso” y este, a su vez, agradeció el espíritu de diálogo del director navarro.