La falta de personal hace casi imposible conseguir cita para la Seguridad Social en Navarra

Aunque tras lo peor de la crisis sanitaria se puso en marcha una sistema de cita previa para atención presencial, este se ha demostrado totalmente inoperante, tal como critican sindicatos. Con cada jornada se abre la agenda para reservar fecha y hora, pero todas las vacantes se terminan en pocos minutos. Por una parte, el sistema telefónico queda saturado por las llamadas, la mayoría de las cuales se quedan sin atender. Y el acceso por internet sufre un problema similar debido a la avalancha de peticiones con idéntico resultado. Así las cosas, solo unos pocos afortunados consiguen a diario la cita para que se les reciba “en unos 20 o 25 días”, según los testimonios recogidos.

Desde Delegación del Gobierno explicaban que estos entes públicos estatales dispensaban atención presencial sin cita previa “en las atenciones de urgencia acreditada”. Tras reconocer que no se han producido incrementos de personal, apuntaban que no se podía cuantificar “los tiempos medios de trámite de la prestación de jubilación”, aunque apuntaban que el “objetivo prioritario de la entidad” era la “no interrupción de rentas” de los beneficiarios.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales, David Delgado, reconocía que las gestorías han registrado un fuerte incremento de particulares que, ante la imposibilidad de concertar cita previa, precisan realizar trámites con la Seguridad Social. “Somos profesionales autorizados y podemos acceder a una plataforma para los trámites con la Tesorería. Por lo que nos está llegando a nosotros, hay un colapso en los solicitantes de pensiones de viudedad y jubilación”, destacaba Delgado.

Por la sede de CC OO en Pamplona hay un continuo tránsito de asalariados que, frustrados ante la imposibilidad de conseguir cita con la Seguridad Social, recurren al sindicato para hacer los trámites para la jubilación o informarse de las condiciones económicas en las que se quedarían en caso de retirarse anticipadamente. “Hoy es más fácil que te toque la lotería en Navarra que conseguir cita telemática o telefónica con la Seguridad Social. No hay días disponibles nunca, ni incluso a un mes vista”, aseguraba, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CC OO en Navarra. Este sindicalista atribuía el problema a una falta de personal agravada por el envejecimiento al no reponerse “las jubilaciones o los traslados”. “El 70% de los empleados tienen más de 55 años”, advertía antes de recalcar que en otras provincias no se está produciendo el “colapso” que hay en Navarra.