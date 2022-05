35.629 ciudadanos fracasaron a la hora de hacer trámites ‘online’

Pese al empeño de los diferentes gobiernos, ni los funcionarios ni los ciudadanos están suficientemente preparados para prescindir totalmente de la atención presencial en las Administraciones Públicas. Así lo demuestra los datos del Instituto Navarro de Estadística (Nastat) correspondientes a 2021 en los que recoge que 35.629 navarros vieron frustrados sus intentos por culminar algún trámite telemático.

Las causas de los problemas, que pueden solaparse, son diversas, aunque prevalece la falta de conocimientos técnicos en 18.513 de los casos. Las dificultades surgidas cuando la tramitación la está realizando una tercera persona en nombre del beneficiario se registró en 17.900 ocasiones y, seguida muy de cerca, las dudas en torno a la seguridad de los datos en otras 17.503 veces. No contar con la firma o certificado digital (14.125), otras razones (10.862) y la caída del servicio (7.671) cerraron las causas del fracaso en las gestiones telemáticas.

Resulta llamativo el colapso que sufre el sistema de citas presenciales para los trámites con la Seguridad Social en Navarra, tal como denuncian los sindicatos y los graduados sociales. El recorte de personal, que se intenta compensar con la apuesta por las gestiones online, se traduce en dificultar enormemente el acceso de los ciudadanos más vulnerables a las prestaciones a las que tienen derecho, como la jubilación o la viudedad. Esta tendencia a la digitalización supone un muro para muchas personas mayores.

Usuarios que no han podido hacer trámites en Internet

EL MURO DE LAS TECNOLOGÍAS

“Se excluye a una parte importante de la población, sobre todo entre las personas de mas edad y a aquellas franjas de población más desfavorecidas económicamente”, lamenta el presidente del Colegio de Graduados Sociales, David Delgado. Para el responsable de los servicios públicos de ELA en Navarra, Izai Bujanda, recuerda que todavía hay mucha gente que no tiene “acceso a internet” o que no sabe usar “la cámara del móvil para escanear documentos”. Frente a quienes defienden que la apuesta por las nuevas tecnologías ayuda a agilizar las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, Bujanda dice que esa suposición “no se ajusta a la realidad”. “Las tecnologías pueden ser útiles, pero no están accesibles a todo el mundo. Se exigen credenciales digitales que son difíciles de conseguir y usar para muchas personas”, advierte.

Según la Estrategia Digital Navarra 2030, presentada en octubre de 2020 por el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, se espera que para 2025 el 75% de la población en la Comunidad foral utilicen internet como vehículo para interactuar con la Administración, un porcentaje que se elevará al 95% en 2030.

APUNTE - En la piel de los mayores

Está claro que el futuro de las gestiones con las Administraciones Públicas pasan por el desarrollo de plataformas digitales que reduzcan la cantidad de papeleo necesario y simplifiquen los procedimientos. Actualmente estamos inmersos en esa transición de lo físico a lo telemático que puede resultar frustrante incluso para quienes están habituados a lidiar con sistemas informáticos, por lo que es más necesario que nunca pensar en quienes, debido a la edad, no pueden plantearse un cambio tan radical. Al igual que sucede en el sector bancario, la atención personal sigue y seguirá siendo esencial para una parte importante de la población de cara a ejercer sus derechos y acceder a las prestaciones que se han ganado tras una larga vida laboral.