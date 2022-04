La Plataforma 0-3 condiciona la desconvocatoria de la huelga a la creación de una mesa de negociación

Plataforma 0-3 de Navarra ha condicionado la desconvocatoria de la huelga en la escuelas infantiles públicas, que se han adherido 39 de los 103 centros, a la creación de una mesa de negociación en la que se aborde la mejora de las condiciones laborales de sus plantillas. Laha condicionado la desconvocatoria de laen la, que comenzará el próximo 2 de mayo y al que ya, a la creación de una mesa de negociación en la que se aborde lade sus plantillas.

reunión en el departamento de Educación con responsables del mismo, entre ellos el consejero Representantes de la plataforma han mantenido este miércoles a las 14 horas unacon responsables del mismo, entre ellos el consejero Carlos Gimeno , representantes de Cohesión Territorial y la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión, Eider Garde, educadora y miembro de la plataforma, ha criticado las "formas" en las que se ha convocado este encuentro, con "ni siquiera 18 horas para organizarnos", pero ha explicado que han acudido porque "la plataforma siempre ha defendido que hay que crear núcleos en los que hablar del 0-3". "No lo vemos como un guiño claro para parar esta huelga pero no seremos nosotras las que boicoteemos esta reunión", ha remarcado, para añadir que "la única forma de parar la huelga indefinida que empieza el lunes será la creación de una mesa de negociación".

Además, ha criticado que la reunión no responde a la petición de una mesa de negociación sino que "es la constitución de un organismo que responde más a un pacto político de presupuestos que a la demanda de la plataforma" y ha reprochado que "participamos como invitadas" y no como "participantes activos". Así que ha señalado que no tienen "grandes expectativas".

Garde ha explicado que van a trasladar en este encuentro las reivindicaciones que llevan señalando durante "meses", que supone una bajada de ratios para "equipararnos a las recomendaciones de la Comisión Europea, o en su defecto duplicar el personal que atiende a niños y niñas del 0-3". Por otro lado, una "subida salarial considerable" porque "somos prácticamente mileuristas, teniendo que justificar muchas veces dos titulaciones, tanto la pedagógica como la lingüística".

Ha advertido de que "la precariedad en el sector es exagerada" y ha reprochado que "nunca se nos han actualizado las tablas salariales acorde con la subida del nivel de vida". "Hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir viviendo en estas condiciones porque somos pobres trabajando a jornada completa". "Prácticamente cobramos un 50% menos" que País Vasco y Cataluña, ha apuntado.

"La huelga en principio sigue en pie", ha destacado Garde, que ha puesto en valor que "cuando empezamos esta lucha estábamos muy solas y hemos conseguido que los ayuntamientos despierten, porque son parte perjudicada de esta situación" y "nos están transmitiendo que están totalmente de acuerdo con nuestras reivindicaciones". Según ha afirmado, se trata de instituciones que son titulares de las escuelas infantiles pero que "por el contexto en el que se estructura el 0-3 navarro, están atados de pies y manos tanto económicamente como a nivel de regulación, porque todo se regula desde Educación".