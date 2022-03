La Plataforma 0-3 mantiene su intención de ir a la huelga en las escuelas infantiles de Navarra

La Plataforma 0-3 de Navarra ha explicado que está "activando el proceso de huelga" en las escuelas infantiles de la Comunidad foral para reclamar una "mejora sustancial" en las condiciones laborales y ha demandado al Departamento de Educación que "desista" en su intención de crear aulas de dos años en centros de segundo ciclo, algo que "va a repercutir en los puestos de trabajo de las educadoras".

Representantes de la plataforma se han reunido este miércoles con el grupo parlamentario del PSN para, por un lado, analizar el grado de cumplimiento del acuerdo programático en torno al 0-3 "porque hay aspectos que todavía no se han trabajado y queremos saber en qué punto están", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación la educadora Eider Garde.

Según ha explicado, en la reunión también querían trasladar su reivindicación de una bajada de ratios o la duplicación del personal, la "mejora sustancial" de las condiciones laborales y que "desistan" en la propuesta de "invertir el dinero europeo en crear aulas de dos años y no en que revierta en la mejora de las condiciones y dignidad de las escuelas infantiles". Igualmente, ha demandado la creación de una mesa de negociación para abordar todos estos aspectos.

"Venimos a escuchar más que a exigir nada, porque ya saben lo que estamos pidiendo" y "a ver qué es lo que el PSN nos quiere decir ya que el consejero Gimeno no nos quiso recibir en su día", ha indicado.

Según ha explicado, desde Europa van a llegar cerca de 12 millones de euros "para la creación de 1.173 nuevas plazas que no van a revertir en el 0-3 actual". "Al preguntar dónde va a revertir ese dinero no nos dicen nada claro", ha señalado Garde que, no obstante, ha apuntado que el consejero Gimeno "hizo unas declaraciones abogando por la creación de aulas de dos años en centros de segundo ciclo".

Para la plataforma, se trata de "una agresión brutal tanto al 0-3 como a sus trabajadoras". "Educación va a colocar sus excedentes en esas aulas de dos años y las trabajadoras que nos vamos a ir a la calle vamos a ser las del 0-3, porque ante una oferta gratuita en aulas de dos años en escuelas de segundo ciclo o una oferta cara y elitista, como es ahora las aulas de dos años en el 0-3, las familias que no conocen el trabajo que hacemos en el 0-3 está claro que se van a ir a las aulas gratuitas, y eso va a repercutir en los puestos de trabajo de las educadoras", ha asegurado.

El Gobierno de Navarra, ha remarcado, "debería hacer una apuesta por no fracturar el ciclo que creemos que es uno de los mayores valores que tenemos en Navarra" y ha considerado que "partirlo es un gran error y no responde a las necesidades de la infancia, las familias ni las trabajadoras".

Eider Garde ha destacado la "repercusión" de sus movilizaciones y el aumento en la participación de las escuelas infantiles y sus familias, reuniéndose casi la mitad del centenar de centros en Navarra en la manifestación celebrada en Pamplona el pasado sábado. "Vemos que de verdad la gente está muy enfadada y está dispuesta a secundar la propuesta de la plataforma de ir a la huelga", ha subrayado. "Estamos cogiendo fuerza y eso es una realidad que tendrán que responder a quienes corresponda", ha añadido.

"Era nuestro último recurso, no queríamos llegar a esto pero no vemos otro camino", ha afirmado Garde. "Está claro que lo hemos intentado por activa y por pasiva, por la vía administrativa, contactos políticos, y no conseguimos nada", ha criticado la integrante de la Plataforma 0-3, que ha apuntado que "cuando se hizo la encuesta entre las trabajadoras el tema de la huelga era algo que mayoritariamente apoyaban".

"Estamos activando el proceso de huelga, estamos dando información a las trabajadoras de cómo nos podemos organizar, porque no hay patronal común en Navarra", ha indicado Garde. En este sentido, ha explicado que, previsiblemente, la semana que viene se realizará una asamblea "pre huelga" para "ver los miedos y las dudas que tiene la gente".