El niño curado de cáncer en Pamplona y que sobrevivía en un búnker en Ucrania ya está a salvo de la guerra

historia con final feliz. Así ha terminado, por ahora, el relato de Kostya Oharkov. El sobrevivía con sus padres en un búnker de la ciudad de Lviv, a 500 kilómetros de Kiev, la capital, y a 70 de la frontera con Polonia. Tras dos semanas protegiéndose de las bombas, la familia consiguió cruzar al mediodía de este viernes 11 de marzo la frontera con Polonia. Kostya y sus padres, Anton y Yulia, se dirigían por la tarde hacia Varsovia, para instalarse, temporalmente, en la capital de ese país. Así lo ha contado el traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) José María Lamo de Espinosa, que trató al pequeño en el centro sanitario y que ha estado en contacto permanente con la familia desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero.

Anton, Yulia y Kostya salieron de Lviv el jueves por la tarde en su coche. Y a las cinco de la madrugada del jueves al viernes llegaron a la frontera. Inicialmente, no se les dejaron pasar. Pero, al rato, aparcaron el coche y regresaron andando. El niño, con las muletas, con las que se mueve tras su operación de un osteosarcoma (un cáncer de huesos muy agresivo, por el que le reconstruyeron el fémur con su peroné y parte de su tibia). En la segunda ocasión y tras mostrar un certificado médico expedido por José María Lamo de Espinosa, en el que se relataba la situación del menor y la necesidad de que saliera del país con sus padres, ambos progenitores cruzaron la frontera con su pequeño. "Ellos no querían separarse. Yulia no habla inglés y prefería pernamencer con su marido. Además, Kostya necesita muchos cuidados que una sola persona no puede llevar a cabo". La familia, continuaba el médico su relato, tuvo que hacer el viaje muy despacio porque había minas en la carretera. "Pero el niño aguantó muy bien y el último tramo lo hizo andando". De momento, sigue Lamo de Espinosa la explicación, los Oharkov no contemplan venir a Pamplona nada más que para las revisiones médicas en la CUN. Y probalemente se refugiarán ahora en Polonia.

Kostya Oharkov llegó a Pamplona en abril de 2021 gracias al programa de 'Niños contra el cáncer' de la CUN. Fue operado y recibió dos ciclos de quimioterapia. El pasado 14 de febrero, viajó desde Ucrania con sus padres a la capital navarra para pasar una revisión. Todo iba bien y la familia regresó contenta a su país. Nada hacía presagiar entonces que Rusia invadiría Ucrania y que su vida se pondría del revés.