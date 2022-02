Esparza: "UPN va a seguir siendo un partido que cumple su palabra"

primera fuerza política", ha asegurado respecto a la crisis desatada tras el voto en contra de los diputados "UPN va a seguir siendo la", ha asegurado respecto a la crisis desatada tras elde los diputados Sergio Sayas Carlos García Adanero a la convalidación de la reforma laboral en contra de la directriz de UPN.

"Con esa decisión pretendían debilitar a UPN, que es un partido que tiene palabra. Si llegamos a un acuerdo, este se cumple. Eso es lo que está ahora en entredicho y eso es algo que, con la decisión que ha adoptado el consejo político, volvemos a la normalidad. UPN va a seguir siendo una fuerza que cumplirá con la palabra dada", ha manifestado.

Esparza ha desmentido a Sayas en cuanto a que este no se había comprometido con respetar la disciplina de voto y ha recalcado que ambos diputados habían asegurado "en público y en privado" que iban a acatar la decisión del partido. Por último, ha informado que ha hablado con Pablo Casado, quien le había asegurado que el PP "no ha participado" en la decisión de Sayas y Adanero: "No tengo por qué no creerle".